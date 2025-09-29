Joao Laranjo nommé directeur financier de Stellantis

Forgé par le groupe FCA depuis 2009, Joao Laranjo vient d’être nommé directeur financier de Stellantis avec "effet immédiat". Il succède à Doug Ostermann, qui a démissionné de l’entreprise pour des raisons personnelles.

Joao Laranjo, nouveau directeur financier de Stellantis. ©Stellantis

Après avoir occupé de nombreux postes à responsabilité au sein de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Joao Laranjo prend ainsi la tête des finances du groupe. Jusqu’alors, il était directeur financier de Stellantis en Amérique du Nord depuis 2023, un poste qu’il avait déjà exercé en 2017 avant de rejoindre Goodyear en 2024.

"Ayant travaillé en étroite collaboration avec Joao pendant 15 ans et assisté à son ascension, j’ai toujours été impressionné par son sens aigu des finances, son état d’esprit orienté résultats et sa profonde compréhension des complexités de notre secteur", a déclaré Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, dans un communiqué.

Joao Laranjo a entamé sa carrière en 2001 au sein de General Electric, où il a occupé les postes d’auditeur associé puis de contrôleur pour GE Healthcare en Amérique du Sud. En 2009, il rejoint FCA en tant que directeur comptable de la région Amérique latine, avant d’en devenir le directeur financier. En 2017, il occupe la même fonction pour l’Amérique du Nord.

Lors de son passage chez Goodyear, il est nommé vice-président des finances, en charge de l’organisation financière des Amériques. Titulaire d’un MBA de l’IBMEC au Brésil, Joao Laranjo a également suivi le programme "Advanced Finance" de la Wharton School.