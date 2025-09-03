Hyundai Europe garde Leparking comme radar du marché de l'occasion

Publié le 3 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Pour rester alerte sur le commerce de voitures d'occasion, Hyundai Europe poursuit son alliance avec Leparking. L’agrégateur international de petites annonces alimentera donc encore le constructeur en données clés sur les stocks, les prix et les dynamiques de vente sur le continent.

Hyundai veut continuer de suivre l'évolution de l'offre VO en Europe. ©Le Journal de l'Automobile

La relation va se poursuivre entre Hyundai Europe et Leparking. À l'échéance d'un contrat qui avait été conclu en 2019, les dirigeants de la marque sud-coréenne ont décidé de reconduire le partenariat, selon une information du Journal de l'Automobile, confirmée par un porte-parole de la filiale française. Le nouveau contrat signé au printemps par Hyundai Motor Europe a été validé au terme d'une nouvelle campagne d'appel d'offres à laquelle plusieurs références du marché ont participé. La reconduction concerne quinze pays, dont la France. Leparking a fait valoir les nombreux développements réalisés pour le compte de Hyundai. Au fil du temps, l'interface de l'outil a été adaptée aux spécificités de la marque, mais la finalité demeure inchangée. L'agrégateur de petites annonces d'envergure internationale aide à cartographier l'offre de voitures d'occasion à travers l'Europe. Suivre l'offre sur tous les canaux Concrètement, l'outil scanne en temps réel les annonces publiées chez les divers infomédiaires. Il en ressort une analyse du volume de stock, de l'équilibre des forces entre les concessionnaires labelisés, les revendeurs tiers et les particuliers, du positionnement tarifaire sur chacun des canaux. Hyundai peut aussi faire une interprétation du rythme de vente en fonction des territoires et des modèles. Europe : les prix des véhicules d'occasion enflent en août 2025 Cet outil est mis entre les mains des cadres de filiales. Les concessionnaires peuvent également en profiter indirectement au travers des informations partagées dans les rapports. Des informations qui viennent nourrir les réflexions stratégiques. En dehors de Hyundai, Leparking délivre une prestation similaire chez Jaguar Land Rover depuis maintenant deux ans. Avant la fin de l'année 2025, l'agrégateur d'origine française devrait mettre en production une nouvelle mouture de son site internet. La direction aspire à renforcer le caractère communautaire de son environnement.

