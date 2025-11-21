François Bacquet va diriger la communication de Volkswagen Group France

Publié le 21 novembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Volkswagen Group France annonce la nomination de François Bacquet, à compter du 1er janvier 2026, au poste de chef du département communication. Il succède à Leslie Peltier, qui a récemment rejoint Citroën.

François Bacquet est nommé chef du département communication de Volkswagen Group France. ©Volkswagen

Volkswagen Group France a trouvé le successeur de Leslie Peltier à la tête de son département communication. Rappelons que cette dernière a récemment rejoint Citroën en tant que directrice communication monde. L’heureux élu se nomme François Bacquet. Ce dernier prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er janvier 2026. En plus de sa qualité de chef du département communication Volkswagen Group France, il dirigera la communication des marques Volkswagen et Volkswagen Véhicules Utilitaires. François Bacquet est loin d’être un novice dans ce domaine, puisqu’il a officié en tant que responsable des relations presse et publiques d’Audi France de 2007 à 2014. Il occupait dernièrement, et depuis 2023, le poste de chef de département marketing et performance au sein de la direction des mobilités du groupe. Marie Gadd rejoint les équipes d'Omoda et Jaecoo France Son parcours est très orienté BtoB puisqu’il a successivement occupé avant cela les fonctions de chef de département grands comptes loueurs longue durée et de chef de département marketing et communication véhicules d’occasion. Si l’on remonte encore plus loin dans le temps, François Bacquet, qui a débuté sa carrière au développement réseau de BMW France, a notamment été chef de service occasions, valeurs résiduelles et location courte durée d’Audi France. Il a également travaillé pendant sept ans en Allemagne, toujours pour le compte d’Audi, en qualité de consultant développement réseau pour les marchés export, puis comme sales manager des pays d'Afrique et de l’océan Indien.

