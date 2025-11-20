Marie Gadd rejoint les équipes d'Omoda et Jaecoo France
Publié le 20 novembre 2025
Avec plus de 20 ans de carrière dans l’automobile, Marie Gadd rejoint Omoda et Jaecoo France. Elle prend le poste de responsable relations presse produits auprès des deux marques chinoises. Avant cela, elle a travaillé pendant plus de six ans pour la marque Toyota.
Marie Gadd a intégré le groupe japonais en 2019 où elle occupait le poste de cheffe de marque au sein du département marketing. Elle était notamment en charge de produits comme le Toyota C-HR, le RAV4 ou encore le Highlander. En 2021, elle devient responsable relations presse produits.
Marie Gadd a obtenu son master en marketing et communication ainsi qu’un diplôme en journalisme à l’université Francisco de Vitoria en Espagne. Elle passe ensuite douze ans auprès de Mazda à différents postes, en Espagne comme en France, aux relations presse, à la communication et aux produits.
