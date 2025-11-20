Marie Gadd rejoint les équipes d'Omoda et Jaecoo France

Publié le 20 novembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ < 1 min de lecture

Après plus de six ans en tant que responsable relations presse produits de Toyota France, Marie Gadd rejoint les marques Omoda et Jaecoo France. Elle occupera les mêmes fonctions auprès du constructeur chinois Chery.

Marie Gadd devient responsable des relations presse produits des marques Omoda et Jaecco. ©Chery

Avec plus de 20 ans de carrière dans l’automobile, Marie Gadd rejoint Omoda et Jaecoo France. Elle prend le poste de responsable relations presse produits auprès des deux marques chinoises. Avant cela, elle a travaillé pendant plus de six ans pour la marque Toyota. Marie Gadd a intégré le groupe japonais en 2019 où elle occupait le poste de cheffe de marque au sein du département marketing. Elle était notamment en charge de produits comme le Toyota C-HR, le RAV4 ou encore le Highlander. En 2021, elle devient responsable relations presse produits. Chery officialise son arrivée en France au printemps 2026 Marie Gadd a obtenu son master en marketing et communication ainsi qu’un diplôme en journalisme à l’université Francisco de Vitoria en Espagne. Elle passe ensuite douze ans auprès de Mazda à différents postes, en Espagne comme en France, aux relations presse, à la communication et aux produits.

