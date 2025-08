Ford voit rouge au deuxième trimestre 2025

Le constructeur américain a publié une perte nette de 36 millions de dollars au deuxième trimestre 2025, et ce, malgré un chiffre d’affaires record de 50,2 milliards de dollars. Mais si Ford a perdu de l’argent, c’est en grande partie à cause d’un récent rappel de près de 700 000 véhicules pour risque de fuite de carburant.

Malgré des revenus records à 50,2 milliards de dollars, Ford termine le deuxième trimestre 2025 dans le rouge. ©AdobeStock-Tobias Arhelger

Ford vient de publier ses résultats financiers du deuxième trimestre 2025. Le constructeur automobile américain accuse une légère perte nette de 36 millions de dollars. Dans le même temps, Ford enregistre un chiffre d’affaires record de 50,2 milliards, en hausse de 5 % sur un an. L’augmentation de 4 % du nombre de véhicules vendus, atteignant 1,18 millions d’unités entre avril et juin 2025, n’aura donc pas suffi à combler le déficit.

Et pour cause, d'après les indications fournies par Ford, cette contre-performance au deuxième trimestre 2025 s’explique, entre autres, par la prise en compte d’éléments exceptionnels. Ces derniers ont représenté un cumul de 1,3 milliard de dollars dans les comptes de l’entreprise, dont 570 millions de dollars seraient dû au rappel de près de 700 000 véhicules pour risque de fuite de carburant, et 300 millions après l'annulation d'un programme lié aux véhicules électriques.

Désavantage douanier

De plus, Ford précise que les multiples surtaxes douanières infligées par le président américain, Donald Trump, ont pesé à hauteur de 800 millions de dollars net au deuxième trimestre 2025. "Nous pensons que nous avons eu un super trimestre", a commenté Jim Farley, patron du constructeur, sur la chaîne CNBC, précisant avoir eu des "discussions constructives" avec l'administration Trump au sujet des droits de douane "pour retrouver des niveaux raisonnables".

Il s'agit, en tant que "constructeur le plus américain" – 80 % de ses véhicules sont assemblés aux États-Unis – "de ne pas être désavantagé avec ces accords bilatéraux", a-t-il souligné, en précisant que Ford importait des pièces détachées du monde entier. Car outre de nouveaux droits de douane sur l'acier et l'aluminium, les États-Unis ont également mis en place des surtaxes douanières de 25 % sur les importations de véhicules et de pièces détachées.

Ces tarifs supplémentaires incluent aussi les importations venant du Mexique et du Canada, pays avec lesquels ils ont pourtant signé un accord de libre-échange et où les constructeurs américains disposent de sites de production. Alors qu’en parallèle, des récents accords commerciaux bilatéraux ont permis d’abaisser les droits de douane à 15 %, notamment avec le Japon et l'Union européenne.

Ford estime donc que les taxes mises en place par le président américain Donald Trump pourraient lui coûter jusqu’à 1,5 milliard de dollars nets sur son bénéfice d’exploitation pro forma en 2025. Pour rappel, celui-ci avait atteint 10,2 milliards de dollars l’an dernier. (Avec AFP)