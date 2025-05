Ford risque gros face aux droits de douane américains

Le constructeur américain annonce avoir subi une baisse de 65 % de son bénéfice net au premier trimestre 2025. Ford estime ainsi pouvoir perdre jusqu’à 1,5 milliard de dollars cette année en raison des droits de douane imposés par Donald Trump.

Ford a vu son bénéfice net s'effondrer de deux tiers au premier trimestre 2025. ©AdobeStock-Tobias Arhelger

Ford débute mal l’année 2025. Le constructeur américain vient en effet de publier ses résultats financiers du premier trimestre et ces derniers ne laissent présager rien de bon pour la suite… Entre janvier et mars 2025, Ford a ainsi vu son bénéfice net chuter de 65 %, à 471 millions de dollars. Son chiffre d'affaires a quant à lui baissé de 5 % en un an, pour atteindre 40,66 milliards de dollars.

Impactés par les droits de douane américains, ces résultats ont donc conduit le constructeur américain à suspendre ses prévisions annuelles. Mais Ford estime que les taxes mises en place par le président américain Donald Trump pourraient lui coûter jusqu’à 1,5 milliard de dollars nets sur son bénéfice d’exploitation pro forma en 2025. Pour rappel, celui-ci avait atteint 10,2 milliards de dollars l’an dernier.

Des droits de douane non sans conséquence

"À ce jour, nos équipes ont fait beaucoup pour minimiser l'impact des droits de douane", a indiqué Sherry House, directrice financière de Ford, précisant que l'impact net au premier trimestre avait été de 200 millions. Par exemple, a-t-elle expliqué, 35 % des véhicules traversant les États-Unis pour aller du Mexique au Canada utilisent désormais un dispositif alternatif – le transport cautionné – permettant d'échapper à la taxation américaine.

Au mois d’avril 2025, l'administration Trump a instauré 25 % de surtaxes douanières sur les importations de véhicules neufs ainsi que, depuis le 3 mai, sur les pièces détachées. Des allègements sont prévus, en particulier pour certaines productions réalisées au Mexique et au Canada avec lesquels les États-Unis ont un accord de libre-échange (ACEUM).

Selon Ford, environ 80 % des pièces détachées utilisées dans ses 24 usines américaines s'inscrivent dans cet accord. "Nous examinons des opportunités pour lesquelles il serait sensé de développer une chaîne d'approvisionnement aux États-Unis pour le reste", a relevé Kumar Galhotra, directeur des opérations chez Ford.

Lors de la présentation des résultats annuels début février, le constructeur américain prévoyait un bénéfice opérationnel pro forma entre 7 et 8,5 milliards de dollars et un flux de trésorerie de 4,5 milliards. Il a précisé le 5 mai être sur cette trajectoire, en faisant abstraction de l'impact des droits de douane dont la moitié découle des véhicules neufs et l'autre des pièces détachées.

Cet impact inclut aussi la possible hausse des prix engendrée par les surtaxes douanières sur les cours de l'acier et de l'aluminium, même si Ford s'approvisionne aux États-Unis à 85 % pour l'acier et en totalité pour l'aluminium, a souligné la directrice financière de Ford. "À cause des incertitudes liées aux droits de douane, l'entreprise suspend ses prévisions financières", a-t-elle précisé. (Avec AFP)