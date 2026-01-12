Dacia : Sandra Gomez succède à Patrice Lévy-Bencheton
Publié le 12 janvier 2026
Depuis le 1er janvier 2026, Dacia a une nouvelle vice-présidente stratégie, produits et business. En effet, Sandra Gomez a succédé à Patrice Lévy-Bencheton qui a pris la direction du programme VU du groupe Renault.
Dans ses nouvelles fonctions, Sandra Gomez reportera directement à Katrin Adt, directrice générale de la marque Dacia.
"Je suis très heureuse d'accueillir Sandra Gomez […]. Son expertise produit, sa connaissance approfondie du groupe et son expérience des transformations stratégiques seront des atouts majeurs pour accompagner le développement et la performance de la marque", a souligné Katrin Adt dans un communiqué.
Diplômée de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, Sandra Gomez a rejoint le groupe français au début des années 2000. Elle y débute sa carrière dans des fonctions de pilotage économique et de performance, avant d'occuper plusieurs postes clés dans le product planning et la direction de programmes véhicules, notamment aux États-Unis pour Nissan.
Devenue vice-présidente partenariats en novembre 2019, elle accompagne notamment la mise en œuvre du plan stratégique Renaulution et sera à la conclusion de partenariats majeurs comme ceux signés avec Google, Qualcomm et Verkor.
En novembre 2023, Sandra Gomez rejoint Ampere et prend la responsabilité du plan produits et des composants EV & Software, avant de voir ses responsabilités élargies à la stratégie Ampere en avril 2025.
