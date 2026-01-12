Dacia : Sandra Gomez succède à Patrice Lévy-Bencheton

Publié le 12 janvier 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Forte d'une riche expérience au sein du groupe Renault, Sandra Gomez est devenue, le 1er janvier 2026, vice-présidente stratégie, produits et business de Dacia. Elle succède à Patrice Lévy-Bencheton qui devient directeur du programme VU du groupe.

Depuis le 1er janvier 2026, Sandra Gomez est vice-présidente stratégie, produits et business de Dacia ©Dacia/DR

Depuis le 1er janvier 2026, Dacia a une nouvelle vice-présidente stratégie, produits et business. En effet, Sandra Gomez a succédé à Patrice Lévy-Bencheton qui a pris la direction du programme VU du groupe Renault. Dans ses nouvelles fonctions, Sandra Gomez reportera directement à Katrin Adt, directrice générale de la marque Dacia. "Je suis très heureuse d'accueillir Sandra Gomez […]. Son expertise produit, sa connaissance approfondie du groupe et son expérience des transformations stratégiques seront des atouts majeurs pour accompagner le développement et la performance de la marque", a souligné Katrin Adt dans un communiqué. Qui est Katrin Adt, la nouvelle directrice générale de Dacia ? Diplômée de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, Sandra Gomez a rejoint le groupe français au début des années 2000. Elle y débute sa carrière dans des fonctions de pilotage économique et de performance, avant d'occuper plusieurs postes clés dans le product planning et la direction de programmes véhicules, notamment aux États-Unis pour Nissan. Devenue vice-présidente partenariats en novembre 2019, elle accompagne notamment la mise en œuvre du plan stratégique Renaulution et sera à la conclusion de partenariats majeurs comme ceux signés avec Google, Qualcomm et Verkor. Mathieu Moraillon promu directeur des ventes de Dacia France En novembre 2023, Sandra Gomez rejoint Ampere et prend la responsabilité du plan produits et des composants EV & Software, avant de voir ses responsabilités élargies à la stratégie Ampere en avril 2025.

