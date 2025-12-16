Mathieu Moraillon promu directeur des ventes de Dacia France

Publié le 16 décembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Dacia accueille Mathieu Moraillon au poste de directeur des ventes en France. Transfuge de Renault, il évoluait depuis 2023 en tant que directeur de territoire de la marque au losange à la direction commerciale France. Son prédécesseur, Julien Lebrun, prend du galon.

Mathieu Moraillon est nommé directeur des ventes de Dacia France. ©Dacia

Mathieu Moraillon est le nouveau directeur des ventes de Dacia en France. Il prendra ses fonctions à compter du 1er janvier 2026. Il succédera alors à Julien Lebrun, promu vice-président Brand Sales Performance du constructeur. Diplômé de l'École nationale supérieure de génie industriel (Grenoble INP) en 2000, Mathieu Moraillon a rejoint Renault dans la foulée. Il a occupé divers postes en France et à l’international, notamment dans l’Adriatique et en Europe de l’Est. Aline Germain nommée responsable du marketing de Citroën Depuis 2023, il occupait le poste de directeur de territoire Renault à la direction commerciale France. À ce titre, sept groupes de distribution étaient sous son management. Dans ses nouvelles fonctions chez Dacia, il reporte à Olivier Mornet, directeur général France. Ce dernier estime que la "grande expérience" de Mathieu Moraillon "au sein du groupe et de notre réseau sera un atout précieux pour poursuivre le travail de croissance de la marque Dacia sur le marché français."

