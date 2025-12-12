Aline Germain nommée responsable du marketing de Citroën

Spécialiste du domaine et forte d’une longue expérience chez Citroën, Aline Germain est nommée responsable marketing de la marque. Elle succède à Federico Goyret et reporte directement à Xavier Chardon.

Aline Germain est nommée responsable marketing de Citroën. ©Citroën

Aline Germain est la nouvelle responsable marketing de Citroën. Elle remplacera officiellement Federico Goyret à ce poste le 1er janvier 2026. Les nouvelles fonctions de ce dernier seront annoncées ultérieurement, précise le communiqué de la marque.

Titulaire d'un master en marketing de Sup de Co Montpellier Business School, Aline Germain a débuté sa carrière chez Citroën en 2001 en tant que coordinatrice de la publicité internationale et des médias mondiaux.

En 2008, elle est devenue responsable du marketing et de la promotion des ventes chez Citroën, avant de s'installer aux Pays-Bas en 2016 en tant que directrice marketing pour Citroën et DS Automobiles.

En 2021, elle a été nommée directrice des ventes et du marketing pour Jeep dans la zone Europe élargie, avant de devenir directrice du contenu et du marketing de la marque Jeep pour la zone Europe élargie. Depuis 2025, elle officie en qualité de directrice du contenu et du digital pour les marques Jeep, Dodge et RAM.

Dans ses nouvelles fonctions, Aline Germain rendra directement compte à Xavier Chardon, le directeur de Citroën. Ce dernier se dit "très heureux d'accueillir Aline Germain au poste de responsable marketing de la marque Citroën. Sa grande expérience dans le domaine du marketing et dans différents domaines tels que le contenu, le digital, les médias et la publicité […] contribuera à renforcer la position et l'image de la marque à l'échelle mondiale."