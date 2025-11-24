Anne Fenninger à la tête de la satisfaction clients Citroën

La marque française vient de nommer Anne Fenninger à la tête d'une nouvelle direction dédiée à la satisfaction clients. À partir du 1er décembre 2025, elle reportera directement à Xavier Chardon, le directeur de Citroën.

Anne Fenninger est nommée directrice de la satisfaction clients de Citroën. ©Citroën

Éprouvée par les affaires des airbags Takata et du PureTech, la marque Citroën vient de créer une nouvelle direction dédiée à la satisfaction des clients. Ce poste, voulu par Xavier Chardon, le directeur des chevrons, sera confié, le 1er décembre 2025, à Anne Fenninger.

"Je suis très heureux d'accueillir Anne au poste de responsable de la satisfaction clients. Cette nomination reflète la proximité que nous devons avoir avec nos clients et notre volonté d'aider nos réseaux à répondre au mieux à leurs attentes et à leurs besoins", a déclaré Xavier Chardon dans un communiqué.

"En plaçant la satisfaction clients directement sous ma responsabilité, nous affirmons le rôle central que joue la satisfaction clients chez Citroën. La création de ce poste de direction s'inscrit dans la continuité de notre engagement déjà concrétisé par la mise en place d'une garantie de huit ans sur tous nos modèles en Europe depuis le début de l'année", explique encore le directeur.

Diplômée de l'ESCP Business School Paris, Anne Fenninger a débuté sa carrière chez Peugeot en 1998, où elle a occupé divers postes au sein du département Pièces & Services avant de devenir, en 2006, responsable de la communication pour l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne.

En 2008, elle a été nommée responsable en ligne et hors ligne, où elle était chargée de la stratégie numérique internationale de la marque Peugeot.

En 2012, Anne Fenninger est devenue responsable de la stratégie numérique pour le SIG (Service d'information du gouvernement) avant de rejoindre DS Automobiles en 2014 en tant que responsable du tunnel de vente et responsable numérique.

Depuis 2018, elle occupe des responsabilités au sein de Stellantis, successivement en tant que responsable de la formation, responsable de l'académie des données et des logiciels et directrice marketing des services connectés, poste qu'elle occupe actuellement.

"Je suis vraiment ravie de rejoindre l'équipe Citroën et de contribuer à l'amélioration de la satisfaction clients", a-t-elle indiqué. "Grâce à mes compétences en matière de collaboration, à ma capacité à résoudre les problèmes et à ma priorité accordée au client, je m'engage à soutenir la fidélité des clients et, par conséquent, le succès de la marque."