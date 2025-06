Citroën sort la tête de l'eau sur le marché français

Citroën enregistre un regain d’activité sur le marché français avec des immatriculations en hausse en mai 2025 et une pole position sur le segment électrique grâce à la ë-C3. La marque capitalise sur une gamme renouvelée, des offres de financement attractives et sa future participation au leasing social de 2025. Objectif d’Édouard George, le nouveau patron de la marque en France : reconquérir les 10 % de part de marché d’ici 2026.

Édouard George, nouveau directeur de Citroën en France. ©Citroën

En mai 2025, Citroën a retrouvé le sourire sur le marché automobile français. C’est même la seule marque généraliste du groupe Stellantis à connaître une progression de ses volumes avec 9 155 immatriculations, en hausse de 2,7 %. Insuffisant encore pour renverser la tendance annuelle qui s’affiche toujours en retrait de 5,4 %, avec 50 202 véhicules et une part de marché de 7,5 % en VP.

Mais la marque peut s’enorgueillir de rafler la pole position dans les ventes de voitures électriques sur le mois écoulé. Avec 1 500 immatriculations, la ë-C3 passe même de justesse devant la Renault 5. "Nous sommes à un moment assez historique pour la marque parce que l’ensemble de la gamme VP a été renouvelée, électrifiée", rappelle Édouard George, nouveau directeur de la marque en France. Les commandes de la nouvelle Ami sont désormais ouvertes et, dès le mois de septembre, le C5 Aircross arrivera en concession.

Les étoiles semblent donc alignées pour que la marque se redresse sur son marché national avec en ligne de mire toujours regagner les 10 % de part de marché en 2026. L’accessibilité reste le fer de lance de la marque avec une ë-C3 dont le loyer de départ commence à 135 euros par mois. La version de la petite citadine électrique, avec une autonomie urbaine de 200 km d’autonomie qui arrivera au 3e trimestre de l’année, se trouvera face à la Dacia Spring et ses 225 km d’autonomie, proposée sans bonus à 18 900 euros.

"Nous avons des gammes simples avec trois niveaux de finition, car nous voulons apporter de la lisibilité aux clients avec des offres bien positionnées et des prix qui débutent à 125 euros par mois", précise Édouard George. La marque travaille également sur des durées de financement plus longues, jusqu’à 84 mois pour faire baisser les coûts d’acquisition.

Citroën prendra sa part dans le leasing social 2025

En 2024, Citroën avait raflé près de 5 800 dossiers du leasing social proposé par le gouvernement. Pour 2025, la marque compte bien prendre sa part avec un volume identique, voire supérieur. Le gouvernement a, en effet, confirmé une nouvelle saison de cette aide pour 50 000 dossiers à destination des foyers les plus modestes.

Mais la marque compte bien y apporter quelques garanties supplémentaires cependant. On se souvient que les retards de livraison sur la ë-C3 n’avaient pas permis aux clients de bénéficier de l’intégralité du soutien financier de l’État. Citroën avait pris en charge la différence et au final, l’opération avait couté près de 14 millions d’euros à Citroën France. Mais cette année, Édouard George l’assure "l’ensemble de la gamme est déjà produite et nous pourrons livrer beaucoup plus vite."

Autre différence, la marque intègre toute sa gamme (ë-C3, ë-C3 Aircross, ë-C4, ë-Berlingo…) au dispositif du leasing social et place quelques garde-fous pour protéger le réseau. "Nous assumerons une grande partie des buy back en central et surtout nous proposerons une grande diversité dans les versions proposées pour éviter un effet parc négatif quand elles reviendront en occasion sur le marché", confirme le directeur de Citroën France.

En attendant, le soutien financier des CEE commence à s'installer après des débuts difficiles. Les offres aujourd'hui directement intégrées sur le plan informatique aux bons de commandes vont venir booster le mix électrique dans les ventes de la marque qui sont de 24,7 % depuis le début de l'année. L'homologation en N1 (version van) de la ë-C3 séduit d'ailleurs les professionnels et sera désormais exposée dans les 80 business centers du réseau. Une homologation qui apporte une réduction allant jusqu'à 4 515 euros sur son tarif.

Un niveau de commandes en hausse

En attendant, Citroën avance une hausse du niveau de commandes supérieure par rapport à 2024. "Nos commandes progressent sur l'ensemble des canaux, à particulier, à professionnel. Ce qui nous permet d'être confiants sur la suite de l'année 2025", poursuit le directeur de Citroën France.

De quoi redonner le sourire au réseau Citroën, dont la rentabilité s'était affichée à -0,7 %, en moyenne, sur l'ensemble de 2024. Depuis début 2025, les distributeurs renouent avec la profitabilité grâce à un bilan positif sur le premier quadrimestre.

Reste que la part des ventes à particulier demeure plus faible que la moyenne du marché (à 35,7 % pour la marque, contre 42 % au global du marché). Une conséquence du rappel massif des véhicules lié aux airbags Takata ? Citroën veut plutôt transformer la mésaventure en opportunité qui a permis de revoir un grand nombre de clients et surtout de les rassurer avec l'extension de garantie Wecare à huit ans sur toute la gamme.