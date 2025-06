Sans sursaut, le marché automobile n’atteindra pas 1,6 million de voitures neuves

Les mois défilent et se ressemblent. Les chiffres d’immatriculations restent en berne au mois de mai 2025, avec 123 010 cartes grises (-12,5 %). Ce qui dévoile un bilan sur les cinq premiers mois de l’année en retrait de 8,2 %, à 672 700 unités. Soit un manque de 54 000 voitures par rapport à 2024.

Mais le malaise s’avère bien plus profond. Car le niveau des commandes enregistré par le CCFA montre une chute de 11,3 % depuis le mois de janvier 2025. Avec 698 222 bons de commandes, il faut remonter à 2020, et un mois d’avril complètement fermé au commerce à cause de la pandémie de Covid-19, pour tomber aussi bas.

Baromètre des commandes de véhicules neufs

Ce sont donc près de 90 000 commandes de voitures particulières neuves qui manquent à l'appel. Sans compter les véhicules utilitaires pour lesquels la chute atteint 6,4 % au cumul, comme le montre le tableau ci-dessus.

Sur le mois de mai isolé, les commandes de voitures particulières se redressent légèrement (+2,8 %) avec moins de 3 000 unités par rapport à mai 2024. Mais il faudrait que le redressement de la demande se poursuive tout au long des autres mois. À ce stade, le niveau de marché 2025 n'atteindrait même pas 1,6 million de voitures neuves.