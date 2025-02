Bourse : les droits de douane font plonger les valeurs automobiles européennes

Donald Trump a annoncé l'application de droits de douanes sur les importations en provenance du Mexique et du Canada. Il a également promis qu'il infligerait les mêmes sanctions aux Européens. Très exposées, les valeurs automobiles ont immédiatement dévissé en Bourse. Stellantis est le plus touché.

Les valeurs automobiles ne résistent pas aux droits de douane de Donald Trump. ©AdobeStock-Xiongmao

Donald Trump a mis ses menaces à exécution... Le président américain a imposé des droits de douane conséquents contre les importations en provenance du Canada et du Mexique. Depuis le 1er février 2025, les importations seront taxées à hauteur de 25 %. Les produits chinois, eux, se voient ajouter une surtaxe de 10 % sur le régime douanier déjà en vigueur. Le Canada a immédiatement réagi en imposant des taxes similaires sur les importations américaines.

Stellantis, plus grosse baisse des constructeurs européens

Ces taxes douanières visent, entre autres, l'industrie automobile que ce soit des véhicules ou des pièces et équipements. Conséquence directe : les valeurs automobiles dévissent dès l'ouverture des marchés financiers le 3 février 2025 en Europe. Stellantis, très implanté aux États-Unis, lâche près de 6 % dans les premiers échanges.

Mercedes et BMW chutent également d'environ 4 %. Les deux marques premium allemandes sont en partie sauvées par le fait qu'elles fabriquent localement une grande partie de leurs ventes américaines et échappent ainsi aux taxes. Même chose pour Volkswagen qui chute néanmoins de plus de 5 % en Bourse. Volvo est également en fort retrait à la Bourse de Stockholm (-5,5 %).

De leur côté, les équipementiers européens sont davantage impactés. Forvia plonge de pratiquement 10 %, Valeo de plus de 7 % et Continental d'environ 4 %.

Renault indirectement touché

Renault, qui n'a pas d'activités aux États-Unis autre que via sa participation dans Nissan, abandonne un peu moins de 2 %. Le français qui s'est engagé à descendre de 34 à 15 % du capital de Nissan espère encore que le titre de ce dernier remonte afin de mieux valoriser cet actif. Mais l'action Nissan a encore perdu près de 6 % à la clôture de la Bourse de Tokyo cette nuit. Celles de Honda et Toyota ont également souffert (respectivement -7,2 % et -5 %).

Les marchés ont réagi non seulement à la décision de Donald Trump de taxer ses voisins directs, mais également à ses déclarations visant l'Union européenne qu'il veut également sanctionner.