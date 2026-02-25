Batteries : Ampere scelle un partenariat stratégique autour du lithium-métal

L’entité dédiée aux véhicules électriques du groupe Renault, Ampere, annonce la signature d’un accord de partenariat avec Basquevolt. Celui-ci vise à développer et valider des batteries à base de lithium-métal, une technologie élaborée par la société espagnole.

Une composition qui "représente un saut technologique majeur en matière de densité énergétique par rapport aux batteries lithium-ion actuelles à électrolyte liquide", selon le communiqué d’Ampere.

Cette annonce est l’aboutissement de douze mois de collaboration entre les deux entreprises. "Ensemble, nous nous concentrons sur la validation des performances dans des conditions automobiles réelles et sur l'accélération de la transition vers des batteries de nouvelle génération répondant aux besoins évolutifs de nos clients", se réjouit Nicolas Racquet, directeur de l'ingénierie véhicule & powertrain d'Ampere.

Réduire les investissements des gigafactories

Les batteries lithium-métal ont pour avantage de permettre au constructeur de proposer des packs batterie plus compacts et légers que leurs homologues lithium-ion. Selon Ampere, elles offrent une meilleure stabilité thermique et permettent d’accroître les capacités de recharge rapide. Une plus-value essentielle pour la génération à venir de véhicules électriques. Cette collaboration devrait permettre aux deux partenaires de proposer, dans les prochaines années, un déploiement commercial et une industrialisation du produit.

Précisons que cette technologie conçue par Basquevolt peut, selon le communiqué, "réduire significativement" le coût global des packs batteries. "Grâce à son électrolyte polymère, les cellules peuvent être produites via un processus de fabrication plus simple et plus efficace", précise le constructeur.

Ainsi, ces batteries permettront de réduire de 30 % les investissements en capital par GWh dans une "gigafactory conventionnelle". Un enjeu majeur dans un environnement où les constructeurs cherchent à baisser le prix de leurs véhicules électriques.