Aymeric Scheidecker propulsé directeur de Mini en Suisse

L’ex-directeur des ventes aux entreprises de BMW Group France, expatrié en Allemagne depuis 2023, est promu directeur de Mini en Suisse. Aymeric Scheidecker succède à Cosima Seibold.

Aymeric Scheidecker devient directeur de Mini en Suisse. ©Mini

Aymeric Scheidecker, 48 ans, devient directeur de Mini en Suisse. Il succédera officiellement à Cosima Seibold, en poste depuis 2022, à compter du 1er décembre 2025.

Depuis juin 2023, Aymeric Scheidecker occupait le poste de senior manager BtoB cooperations Europe chez BMW AG à Munich (Allemagne). Il accompagnait à ce titre le lancement du modèle d’agence pour Mini sur les marchés européens et pilotait la collaboration entre les marchés et les activités de distribution, toujours pour le compte de Mini.

Avant cela, Aymeric Scheidecker a évolué pendant 19 ans au sein de BMW Group France. Il en fut notamment le directeur des ventes aux entreprises de 2017 à 2023.

"Nous sommes convaincus qu’Aymeric Scheidecker, fort de son expertise internationale et de ses compétences stratégiques, saura encore développer la marque Mini en Suisse", déclare Sergio Solero, PDG de BMW Group Suisse.

Soulignons que cette nomination intervient dans un renouvellement plus large des cadres dirigeants de Mini. Jean-Philippe Parain vient d’être nommé directeur de la marque au niveau international, tandis que Fabrice de Margerie a pris la tête de Mini France.