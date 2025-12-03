Menu
Airbags Takata : une nouvelle procédure contre Stellantis

Publié le 3 décembre 2025

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
L'association CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) vient de lancer, dans l'affaire des airbags Takata, une procédure de groupe contre Stellantis devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle dit représenter 150 clients et demande à faire vouloir le préjudice subi.
Stellantis airbags Takata
Stellantis a indiqué que 90 % des Citroën C3 et DS3 ont été traitées en France. ©Stellantis

L'affaire des airbags Takata n'en finit pas. En effet, après UFC-Que Choisir, qui a déjà lancé une action de groupe contre Stellantis notamment, c'est au tour de l'association de consommateurs CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) d'attaquer le groupe automobile en justice pour le compte de 150 clients.

 

CLCV a décidé de saisir le tribunal judiciaire de Paris afin de "faire valoir le préjudice" des propriétaires de véhicules concernés par la campagne de rappel jugée "tardive, partielle et désorganisée" par l'association.

 

Affaire Takata : Toyota, Volkswagen et BMW rattrapés par la justice française

 

La CLCV dénonce plusieurs préjudices engendrés par la mesure de rappel auprès des propriétaires de véhicules concernés dont des préjudices "matériels" et de "jouissance" liés à l'immobilisation des véhicules ainsi que des préjudices moraux comme le "préjudice d'anxiété".

 

90 % des C3 et DS3 traitées

 

Stellantis n'a pas souhaité commenter la procédure en cours mais a tenu à rappeler à l'AFP que le groupe "mobilise l'ensemble de son réseau et met en œuvre les moyens les plus importants pour garantir la sécurité de ses clients".

 

Le constructeur a également précisé que 70 % des véhicules de sa flotte française des marques Citroën, DS et Opel "ont été traités" dont 90 % des Citroën C3 et DS3.

 

Stellantis précise également que plus de la moitié des airbags des Citroën C4, DS4 et DS5 a été changée. Quant à la marque Opel, le constructeur indique que "36 % des véhicules ont été traités."

 

Le constructeur rappelle également aux clients "qu'il est urgent pour eux de prendre contact avec notre réseau", d'autant qu'il affirme disposer des airbags de rechange.

