À l’occasion de ses portes ouvertes, Citroën baisse le prix de l’ë-C3

Publié le 10 octobre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

La marque aux chevrons profite de ses journées portes ouvertes, qui auront lieu du 10 au 12 octobre 2025, pour proposer des réductions sur la ë-C3 pendant tout le mois d’octobre 2025. En parallèle, Citroën met à l’honneur le nouveau C5 Aircross, qui débarque en concession.

Les prix de la nouvelle ë-C3 baissent pour démarrer à 14 990 euros, et ce pendant tout le mois d'octobre 2025. ©Citroën/William Crozes@Continental Productions

Citroën surfe sur ses journées portes ouvertes du 10 au 12 octobre 2025 pour baisser le prix de l’ë-C3. En effet, la citadine électrique, dans sa version Autonomie Urbaine, voit son prix s’afficher à partir de 14 990 euros, après déduction de la prime CEE de 4 750 euros. Un abaissement de prix valable jusqu’à la fin du mois, dont l’objectif est de rendre le véhicule "aussi accessible qu’un modèle thermique", selon la marque. Rappelons que la ë-C3 est équipée d’une batterie LFP de 30 kWh, permettant de parcourir jusqu’à 200 km d’autonomie en cycle WLTP. En parallèle, à l’occasion de ses portes ouvertes, la marque aux chevrons souhaite mettre à l’honneur le nouveau C5 Aircross, qui arrive dans le réseau et chez les agents, en communiquant sur les Journées révolutionnaires. Des offres sur la C3 Aircross et l'Ami D’autre part, Citroën émet d’autres offres valables jusqu’à la fin octobre 2025. Ainsi, le nouveau ë-C5 Aircross est proposé à partir de 459 euros par mois sans apport, en LLD 48 mois/40 000 km, prime CEE déduite, incluant quatre ans d’entretien et d’assistance. Les loyers de la nouvelle ë-C3 et de la C3 Aircross commencent respectivement à 199 et 269 euros par mois sans apport, avec les mêmes conditions que pour l'ë-C5 Aircross. Essai Citroën C5 Aircross : entre héritage et futur Les véhicules sans permis de la marque aux chevrons, qui connaissent un véritable succès, ne sont pas en reste. Ainsi, la nouvelle Ami est proposée à 62 euros par mois avec un apport de 350 euros. De plus, les clients peuvent profiter de 350 euros de remise sur l’achat comptant ou en LLD des Buggy et Buggy Palmeira, avec le code AMI_BUGGY. Notons par ailleurs que les offres de reprise atteignent jusqu’à 1 500 euros du 10 au 12 octobre 2025.

