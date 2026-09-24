WashTec franchit le cap du 1 500e portique SmartCare

Fin juillet 2026, WashTec n’a pas manqué de célébrer la production et surtout l’installation en Finlande de son 1 500e SmartCare, son emblématique portique connecté mis sur le marché fin 2019 (il avait été présenté officiellement à Equip Auto) en France.

"Le chemin vers le succès actuel n’a pas été sans embûches au départ, tient à préciser Jörg Mielke, senior vice-président of global operations chez WashTec. Comme pour de nombreux lancements de produits innovants, la phase de démarrage a entraîné des défis en matière de production et de processus. Grâce au grand engagement des équipes impliquées, ceux-ci ont pu être surmontés avec succès, j’en suis vraiment fier".

Aujourd’hui, le SmartCare est présent dans 31 pays. La plupart des machines se trouvent en Europe, mais certaines ont été installées sur des sites à Taïwan, aux îles Féroé et en Martinique. À ce jour, plus de 16 millions de véhicules ont déjà été lavés par des SmartCare à travers le monde. Dans ce registre figure l’exemple impressionnant d’une installation transalpine qui a déjà lavé 79 918 voitures, un record !

"La 1 500e installation SmartCare marque une étape importante pour WashTec, souligne pour sa part Georg Wimmer, vice-président senior de la division business line equipment. Elle témoigne de la collaboration fructueuse de notre équipe pour imposer un produit innovant à l’échelle internationale".

En tant que fournisseur de solutions pour le lavage automobile, WashTec envisage l’avenir avec optimisme. La demande internationale croissante en solutions complètes, à savoir machines, services numériques et assistance technique proposés par un seul et même fournisseur, ainsi que les expériences positives des clients constituent une base solide pour la poursuite de la croissance. Des éléments qui amènent Dirk Webert, vice-président senior de la R&D en mécatronique, à cette réflexion : "Ce n’est certainement pas le dernier chapitre de la success story du SmartCare".