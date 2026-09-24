Kärcher booste le lavage haute pression

Gain de temps, qualité de nettoyage, réduction de la pénibilité, économie d’eau et d’énergie, voilà en résumé les avantages de l’eco!Booster Max de Kärcher. Cet accessoire nouvellement lancé se présente comme le meilleur allié des professionnels qui passent de longues heures à nettoyer leurs véhicules.

Conçu pour les nettoyeurs haute pression délivrant un débit d’eau de 800 l/h minimum, il se connecte directement sur la lance et offre une largeur de nettoyage de 200 mm, 2,5 fois supérieure à celle d’un eco!Booster classique.

Au-delà de booster la productivité, l’eco!Booster Max réduit significativement les tensions physiques et la pénibilité. Garantissant un résultat sans trace et homogène, ses roues en caoutchouc résistantes supportent le poids de l’accessoire, soulageant l’utilisateur et maintenant une hauteur de lavage constante.

Une réponse concrète aux enjeux du nettoyage

Sur le plan écologique, l’eco!Booster Max s’inscrit dans une démarche de réponse concrète aux enjeux environnementaux du nettoyage : réduire l’impact sur les ressources naturelles, accroître le rendement et réduire les coûts de lavage dans un contexte marqué par des sécheresses et des tarifs de l’énergie en hausse. Pour une même prestation, le temps d’intervention est réduit par rapport à une buse standard, tout comme les coûts de main-d’œuvre, d’eau et d’énergie.

Grâce à son système de connexion Easy!Lock, cinq fois plus rapide qu’un raccord vissé standard, l’eco!Booster Max se fixe facilement sur le nettoyeur haute pression. Conçu pour nettoyer sans effort ni interruption les surfaces planes horizontales ou verticales comme les sols, les façades, les remorques de poids lourds, il s’adapte à tous types de surface. Supportant jusqu’à 300 bars de pression et une température de 85 °C, il est idéal pour une utilisation intensive dans le secteur de l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’automobile.