Kiehl fête les 20 ans de son club

Depuis deux décennies, le club 100 % Kiehl repose sur une vision simple : la réussite d'un centre de lavage ne dépend pas uniquement de la qualité de ses produits, mais également de l'accompagnement dont il bénéficie au quotidien. Dans cette optique, la marque de Mommenheim (67) a développé bien plus qu'un programme de fidélité : un véritable réseau de professionnels partageant les mêmes enjeux de performance et de développement.

Dans la pratique, les membres du club 100 % Kiehl profitent d'un accompagnement personnalisé assuré par les équipes de Kiehl, de conseils techniques pour optimiser les performances de leur centre, ainsi que d'un accès privilégié à des outils commerciaux conçus pour dynamiser leur activité et renforcer la fidélisation de leur clientèle. Animations commerciales, supports de communication, expertise terrain, recommandations adaptées à chaque site, tout est pensé pour aider les exploitants à développer leur chiffre d'affaires et valoriser leur offre de lavage.

Pour célébrer cet anniversaire, Kiehl France réserve à ses adhérents une offre inédite chaque mois tout au long de l'année 2026. Ainsi, pour ce qui concerne le mois de septembre, le produit mis en avant est le 166 Lavafix. Ce détergent puissant à fort pouvoir moussant procure une efficacité de nettoyage très élevée contre le film routier, les insectes, les salissures organiques et les résidus de plaquettes de frein.

Exempt de NTA et de phosphates, ce détergent est en mesure de préserver les surfaces des véhicules et les matériels de lavage. En outre, il diffuse un parfum agréable dans l’aire de lavage, un plus appréciable par les utilisateurs. À noter enfin que son utilisation se révèle très économique grâce à la très forte concentration du produit.