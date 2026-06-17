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Christ se renforce sur les produits de lavage respectueux de l'environnement

Publié le 17 juin 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Reconnue pour la qualité de ses équipements de lavage, en particulier ses portiques VL et PL, l'expertise du fabricant de Memmingen ne s’arrête pas là. Avec la chimie des produits de sa gamme Car Care, respectueuse de l’environnement, Christ dispose également d’une offre complète pour les professionnels.
Christ Car Care
Outre les gros contenants pour les professionnels du lavage, Christ dispose aussi d’une gamme de produits d’entretien automobiles Quick & Bright prêts à l’emploi. ©Christ

À l’instar de WashTec avec sa marque Auwa, ou encore d’Istobal avec Esens, Christ tient à mettre en avant sa maîtrise de la chimie via sa gamme Christ Car Care. Conçus et élaborés dans l'usine historique de Christ à Memmingen (Bavière), les produits de lavage sont 100 % biodégradables, sans phosphate et respectent les normes environnementales les plus strictes. Et pour cause, le fabricant s’appuie exclusivement sur des matières premières extraites de manière responsable.

 

La qualité et l’efficience sont au cœur de la conception Car Care, à l’instar de la gamme Eco Line qui comporte des produits encore plus écologiques, ou la gamme "Ceramic Formula" dans les cires de finition pour un résultat à la brillance éclatante.

 

Dans la pratique, tous les produits, et notamment les mousses actives denses et parfumées, sont conçus et développés en lien étroit avec les systèmes de lavage (portique, tunnel, haute pression) pour des résultats optimums.

 

Christ affine son offre pour les concessionnaires

 

"Au fil des ans, nous avons su perfectionner nos produits en prenant en compte l’avis des professionnels du lavage sur le terrain, afin d’aboutir à ce jour à une gamme complète alliant faible consommation, parfums irrésistibles et qualité supérieure", explique Jérôme Jehl, directeur commercial d'Otto Christ AG.

 

Au-delà de la qualité de la chimie Car Care, Christ assure du conseil avec une assistance d’experts en mesure d’optimiser les performances de chaque centre de lavage en fonction des besoins.

 

Le lavage automobile entre virage RSE et tensions économiques

 

La marque Christ Car Care, c’est par ailleurs une série de produits d’entretien automobiles Quick & Bright prêts à l’emploi, pour un véhicule aussi propre à l’intérieur qu’à l’extérieur.

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