Certas Energy France modernise ses "Lavage Express"

Certas Energy France exploite quelque 270 stations Esso Express auxquelles s’ajoutent 45 stations autoroutières dans l'Hexagone. Sur ce parc, 63 sites disposent d’une aire de lavage. Dans une démarche d’amélioration des services et de modernisation de l’offre, l'exploitant procède aujourd’hui à la rénovation complète de ses aires de lavage avec de nouvelles machines.

"En ce qui nous concerne, 100 % de notre réseau de stations équipées disposent d’un portique, dont deux sites, en l’occurrence Vandœuvre-lès-Nancy et La Roche-sur-Yon, proposent en plus de la haute pression, indique Soraya Hamaïd, responsable Lavage France de Certas Energy France. Si ce choix résulte d’une décision prise par le passé, il va sans dire qu’aujourd’hui, nous restons ouverts à la cohabitation des deux modes de lavage, en fonction de l’emplacement bien sûr".

WashTec et Lavance, partenaires historiques

Dans ce cadre, les stations concernées par le renouvellement du matériel de lavage automatique sont les Esso Express Grand Cerf à Houilles (78), Esso Express Eaubonne (95), Esso Express Corne d’Or à Villefranche-sur-Mer (06), Esso Express Sabliers à Marseille et Esso Express La Demande à Aubagne (13). Celles-ci ont donc vu l’installation d’un nouveau portique SoftCareSE ou SmartCare de WashTec, le partenaire historique, à l’instar de Lavance (qui commercialise désormais la marque Aquarama).

D’ailleurs, il faut noter que ces deux grands acteurs du secteur sont également les partenaires produits de Certas Energy France, le groupe Lavance se positionnant aussi comme fournisseur des aspirateurs/soufflettes via sa marque Emic.

"Nos deux partenaires ont de solides structures d’exploitation avec des équipes dédiées, à même de réaliser l’entretien du matériel, le nettoyage etc., et cela nous donne entière satisfaction", assure Soraya Hamaïd.

Il faut rappeler, en effet, que les stations Esso Express ne disposent pas de personnel sur site. La configuration des portiques repose sur une matrice de quatre programmes. Concrètement, au programme 1, qui comporte le lavage/séchage, s’ajoutent, en fonction des machines, les options polish, lave-jantes, lave-châssis, etc.

Lavage, carburant… des stations polyvalentes

"Sur trois sites que nous venons de rénover (Villefranche-sur-Mer, Marseille Sabliers et Eaubonne), nous avons rajouté l’option traitement céramique qui se positionne en programme 5", précise Soraya Hamaïd. Sur les stations Esso Express, les clients peuvent acheter un lavage directement sur le distributeur automatique de carburant. Une démarche valable pour tous les détenteurs de cartes pétrolières (Avia, Esso, Shell, DKV, etc.), et à laquelle vient s’ajouter une carte de fidélité rechargeable avec bonus supplémentaire (jusqu’à 20 %).

L'autre chantier qu'il reste à mener concerne la transition environnementale. "Aujourd’hui, nous avons une seule station équipée d’un système de recyclage, celle de Port Leucate dans le sud de la France, bientôt deux avec un projet en cours de création à Saint-Maur-des-Fossés sur la station Esso Express Foch, indique Soraya Hamaïd. Clairement, nous nous inscrivons dans la démarche RSE pour une aire plus responsable en réduisant notre impact environnemental". Une nécessité, à l’heure des épisodes de sécheresse répétés.