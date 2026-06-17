Istobal enrichit sa gamme M’Wash avec le Pro Max

Véritable concentré d’innovation, le nouveau portique M’Wash Pro Max d’Istobal se distingue par sa capacité à réaliser des programmes de lavage jusqu’à 35 % plus rapides que les générations précédentes.

Cette optimisation permet d’effectuer un cycle complet en moins de 3 min et 30 s, un atout majeur pour améliorer la rentabilité des installations et réduire les temps d’attente des usagers.

Malgré ses performances élevées, ce nouveau modèle conserve une conception particulièrement compacte. Avec seulement onze mètres de rails, il atteint un niveau de productivité maximum tout en facilitant son intégration dans des espaces contraints.

Au-delà des performances techniques, Istobal a également travaillé l’esthétique de son nouvel équipement. Le M’Wash Pro Max adopte un design moderne et valorisant qui contribue à renforcer l’image de qualité des stations de lavage.

Une conception modulaire aux multiples configurations

Côté technologies de lavage, le fabricant espagnol propose une solution particulièrement polyvalente grâce à sa rampe de rotabuses inox inclinable. Celle-ci permet de réaliser des lavages haute pression avec ou sans contact tout en optimisant le nettoyage des zones sensibles, notamment les plaques avant et arrière des véhicules.

Le M’Wash Pro Max figure également parmi les portiques les plus flexibles du marché. Sa conception modulaire permet de nombreuses configurations personnalisées afin de répondre précisément aux besoins et aux attentes de chaque exploitant.

En outre, la maintenance n’a pas été négligée dans le développement de ce nouveau fleuron de la gamme. En effet, Istobal a privilégié une architecture robuste et moderne offrant un accès simplifié aux principaux composants techniques.

Cette approche facilite les opérations d’entretien, réduit les temps d’intervention et contribue à la maîtrise des coûts d’exploitation. Enfin, le portique est livré de série avec la connectivité Smart Wash, désormais intégrée comme standard sur l’ensemble de la gamme M’Wash.

Cette solution connectée permet un suivi optimisé de l’équipement et s’inscrit pleinement dans la stratégie digitale du fabricant.