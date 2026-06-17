Menu
fermer
S'abonner
Services

Heurtaux prêt pour la certification des encaissements

Publié le 17 juin 2026

Par Marc David
< 1 min de lecture
Pour se conformer à l'obligation de certification des encaissements et du e-reporting, Heurtaux propose une solution simple à ses clients, quels que soient la marque et le type de matériel dont ils disposent. Celle-ci s’adresse aux franchisés comme aux indépendants détenteurs d’une station de lavage.
Heurtaux Optiweb
Certifiée NF525, la solution Optiweb d’Heurtaux s’adapte à tous les modes de paiement : espèces, mobile, carte bleue. ©Heurtaux

Comme dans d’autres secteurs, les exploitants de stations de lavage doivent désormais respecter des règles strictes pour leurs systèmes d’encaissement, dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA.

 

Les logiciels de caisse doivent garantir l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données pour éviter toute modification frauduleuse.

 

Les applications certifiées NF525 ou certification LNE doivent être reconnues par l’administration fiscale, sous peine de sanctions pouvant atteindre 7 500 euros par système non conforme. Tous les modes de paiement (espèces, CB, paiements mobile…) sont concernés par cette réglementation.

 

Heurtaux se penche sur le nettoyage intérieur des véhicules

 

La solution Optiweb proposée par Heurtaux, certifiée NF525, permet de répondre aux obligations légales en assurant un suivi fiable des encaissements. Optiweb automatise la facturation électronique et l'e-reporting vers la DGFIP, dans la mesure où la démarche deviendra obligatoire à partir de septembre 2026.

 

"À l’heure actuelle, les experts comptables insistent sur la nécessité d’adopter rapidement des logiciels de caisse certifiés pour sécuriser l’exploitation des stations de lavage, en prévoyant l'e-reporting qui devient obligatoire et sanctionnable en cas de retard", souligne Bertrand Heurtaux, président de la société éponyme.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Lavance poursuit son déploiement dans la grande distribution

Lavance poursuit son déploiement dans la grande distribution

Christ se renforce sur les produits de lavage respectueux de l'environnement

Christ se renforce sur les produits de lavage respectueux de l'environnement

Certas Energy France modernise ses "Lavage Express"

Certas Energy France modernise ses "Lavage Express"

Istobal enrichit sa gamme M’Wash avec le Pro Max

Istobal enrichit sa gamme M’Wash avec le Pro Max

Lavage : Emic accompagne les exploitants dans leurs projets de création ou de rénovation

Lavage : Emic accompagne les exploitants dans leurs projets de création ou de rénovation

WashTec mise sur le digital

WashTec mise sur le digital

Laisser un commentaire

cross-circle