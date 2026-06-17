Heurtaux prêt pour la certification des encaissements

Comme dans d’autres secteurs, les exploitants de stations de lavage doivent désormais respecter des règles strictes pour leurs systèmes d’encaissement, dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA.

Les logiciels de caisse doivent garantir l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données pour éviter toute modification frauduleuse.

Les applications certifiées NF525 ou certification LNE doivent être reconnues par l’administration fiscale, sous peine de sanctions pouvant atteindre 7 500 euros par système non conforme. Tous les modes de paiement (espèces, CB, paiements mobile…) sont concernés par cette réglementation.

La solution Optiweb proposée par Heurtaux, certifiée NF525, permet de répondre aux obligations légales en assurant un suivi fiable des encaissements. Optiweb automatise la facturation électronique et l'e-reporting vers la DGFIP, dans la mesure où la démarche deviendra obligatoire à partir de septembre 2026.

"À l’heure actuelle, les experts comptables insistent sur la nécessité d’adopter rapidement des logiciels de caisse certifiés pour sécuriser l’exploitation des stations de lavage, en prévoyant l'e-reporting qui devient obligatoire et sanctionnable en cas de retard", souligne Bertrand Heurtaux, président de la société éponyme.