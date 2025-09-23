Heurtaux se penche sur le nettoyage intérieur des véhicules

Publié le 23 septembre 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

Le spécialiste normand du lavage automobile depuis près de 60 ans présentera à Equip Auto des innovations écoresponsables, dont une nouvelle machine pour le nettoyage de l’intérieur des véhicules. En parallèle, Heurtaux dévoilera la quatrième génération de son robot haute pression Airtone.

Outre la quatrième génération de son portique sans contact Airtone, Heurtaux présentera un nouveau concept de nettoyage à sec de l’intérieur des véhicules. ©Heurtaux

Fidèle parmi les fidèles du grand rendez-vous d’Equip Auto, Heurtaux présentera comme d’ordinaire plusieurs innovations et évolutions, à commencer par une nouvelle machine pour le nettoyage intérieur des véhicules. Baptisée Mouss’A Sec, cette machine est effectivement en mesure de traiter en profondeur les plastiques intérieurs, la console, le tableau de bord, l'intérieur des portières, le plafonnier, les textiles intérieurs, les tapis, la moquette, la sellerie et même les vitres et les rétroviseurs. Développé et breveté par Heurtaux, ce nouveau procédé de nettoyage "révolutionnaire" utilise des millions de bulles micronisées hyperactives projetées sur les surfaces qui éclatent, pénètrent, nettoient, décollent et font remonter la saleté efficacement avant essuyage ou aspiration, le tout, bien sûr, en éliminant les odeurs et en respectant les surfaces. En 25 ans, WashTec est devenu une référence du lavage automobile La référence des portiques sans contact Parallèlement à cette solution innovante, la société de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76) présentera la quatrième génération de son robot haute pression à trois buses : l’Airtone+. La référence des portiques sans contact progresse encore avec de nombreuses améliorations, tant au niveau des programmes de lavage, de la fiabilité, de la simplicité d’intervention pour l’entretien et de l’attractivité. Parmi ces critères essentiels, la nouvelle version de l’Airtone+ dispose d’un nouveau look avec des panneaux métallisés et différentes options, un nouveau journal lumineux en couleur à 49 000 LED, une animation "virtual brush" pour attirer les clients. Mais surtout, elle offrira pas moins de huit programmes au lieu de cinq. Heurtaux améliore le nettoyage "En outre, cette 4e version dispose de moteurs Brushless et de variateurs pour l’entraînement des mouvements des buses avec, à la clé, plus de précision, de confort, de vitesse, d’économie d’énergie, de longévité, sans oublier la diminution du niveau sonore", indique Bertrand Heurtaux, président de la société. De son côté, le coffret électrique, désormais éclairé par LED, a doublé en volume, pour faciliter l’accès aux différents réglages. Dans ce registre, le nouvel Airtone+ bénéficie également d’une supervision à distance des contrôles et réglages des paramètres.

