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Lavage : Emic accompagne les exploitants dans leurs projets de création ou de rénovation

Publié le 17 juin 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Afin d’accompagner les professionnels du lavage automobile, Emic propose une offre dédiée aux projets de création et de modernisation de centres haute pression. Celle-ci a pour vocation d’augmenter la fréquentation d’un site et lui permettre de gagner en performance.
Emic offre dédiée aux professionnels centres haute pression
Taillée sur mesure pour la haute pression, l’offre d’Emic s’adresse aussi bien aux projets de création qu’à ceux de modernisation des centres. ©Emic

Dans un marché où les attentes des automobilistes évoluent rapidement, les exploitants doivent pouvoir proposer des installations fiables, modernes et rentables. Dans ce cadre, Emic accompagne les exploitants dans leurs projets de création et d’évolution de centres HP avec des solutions adaptées aux enjeux d’exploitation actuels.

 

Ainsi, jusqu’au 31 août 2026, pour toute commande de rénovation ou de projet neuf d’un montant minimum de 50 000 euros HT, Emic offre une année de garantie supplémentaire.

 

Qu’il s’agisse d’augmenter la fréquentation d’un site, de moderniser une installation vieillissante ou d’améliorer la qualité de service proposée aux clients, les équipes d'Emic accompagnent chaque projet avec une approche adaptée aux objectifs d’exploitation et aux contraintes du terrain.

 

La gamme Cubix d’Emic s'affiche complète

 

Dans la pratique, l’offre d’Emic s’adresse à toute installation réalisée avant le 31 décembre 2026. Non cumulable avec d’autres promotions, elle comprend ainsi la création de centres HP neufs, la rénovation complète ou partielle de l’installation, l’ajout de programmes de lavage, l’ajout de pistes de lavage (hors génie civil), la modernisation des systèmes de paiement (paiement sans contact, cartes de fidélité…), le renouvellement des équipements techniques et accessoires, et enfin l’amélioration de la signalétique et de l’expérience client.

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