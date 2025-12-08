La gamme Cubix d’Emic s'affiche complète
Publié le 8 décembre 2025
À l’occasion du salon Equip Auto 2025, Emic, marque du groupe Lavance, a dévoilé les cinq nouveaux périphériques qui viennent parachever la gamme Cubix : la borne trois services (aspirateur, soufflette et gonfleur), le gonfleur monoservice, le parfumeur, le nettoyeur de jantes et le lave-tapis. Ainsi, après la borne multiservice Cubix (jusqu’à quatre services) lancée en 2023, l’aspirateur-soufflette et le distributeur lave-glace fin 2024, cette extension de gamme marque l’aboutissement d’un projet ambitieux : proposer des périphériques premium, fabriqués en France, modulables, rentables et prêts pour le futur du lavage connecté.
Pensée pour embellir les stations de lavage tout en maximisant leur performance, la gamme Cubix se distingue par trois caractéristiques majeures. D’abord, son design signature, avec une structure inox peinte en blanc de type RAL 9010, ses lignes arrondies et épurées, sa serrure quatre points et barre anti-effraction pour une sécurité renforcée.
Une connectivité intelligente avec les applications du groupe Lavance
Ensuite, cette gamme dispose d’une barre de LED qui signale l’état du périphérique : vert (prêt), orange (maintenance à prévoir) et rouge (hors service). Un atout utile, visible et incontournable. Enfin, la gamme Cubix dispose d’une connectivité intelligente avec les applications LavAccess et LavControl chères au groupe Lavance. À la clé, une surveillance des équipements, des alertes de maintenance et un paramétrage à distance.
Au-delà de cette gamme des plus modernes, il est à noter que, jusqu'au 25 décembre 2025, Emic ouvrira son calendrier de l’avent ! Sur le site emic.fr, 25 des produits les plus vendus sont remisés à -25 %. Prélavage, shampooing, lance, canon à mousse, raccords, flexibles et bien d’autres produits font ainsi l’objet d’une promotion. Une offre qui devrait ravir les exploitants !
