Emic étoffe sa gamme Cubix

Publié le 23 septembre 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

Après le lancement de la gamme Cubix en 2024, la marque du groupe Lavance mettra à profit sa présence à Equip Auto 2025. Emic présentera plusieurs nouveautés tant du côté des périphériques que de la haute pression.

Outre un enrichissement de sa gamme Cubix, Emic présentera à Equip Auto un prototype de centre HP. ©Emic

Du 14 au 18 octobre 2025, à la porte de Versailles, Emic aura une nouvelle occasion de confirmer sa position d’expert des périphériques et de la haute pression sur un vaste stand (hall 3 D069) de 225 m2 à Equip Auto. Une surface d’exposition partagée avec les portiques Aquarama (le S10 et le tout nouveau S9) du groupe Lavance, groupe auquel la marque de Pontcarré (77) est désormais liée. Lavance et Aquarama dévoilent leurs nouveaux portiques de lavage Dans ce cadre, Emic présentera une suite de nouveautés, dans la lignée de la gamme Cubix lancée en 2024 : nouveaux gonfleur, parfumeur et lave-tapis restylé. Tous ces équipements adoptent les codes de la gamme Cubix : design inox peint élégant, intégration de barres LED pour plus de visibilité, et surtout un pilotage digitalisé et interconnecté avec les autres équipements de la station de lavage. Un nouveau centre HP avec module de commande plus intuitif En constante évolution, la gamme Cubix impose également un nouveau standard sur le marché. En effet, chaque produit bénéficie désormais de fonctionnalités intelligentes (diagnostic, comptage, maintenance préventive), d’une maintenance facilitée pour les exploitants et d’une interface simplifiée pour les clients finaux. De quoi améliorer l’expérience client, maximiser la disponibilité et optimiser les revenus des stations. Lavage : Emic récompense la fidélité de ses clients professionnels Enfin, la marque du groupe Lavance présentera également un prototype très attendu d’un centre haute pression HPx. Sous ce nom de code se cache un nouveau centre HP doté d’une nouvelle génération d’unité centrale intégrant un module de commande plus intuitif, de nouveaux programmes de lavage et des réglages fins pour s’adapter à tous les contextes d’exploitation.

