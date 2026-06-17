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WashTec mise sur le digital

Publié le 17 juin 2026

Par Marc David
2 min de lecture
À l’occasion du salon Uniti de Stuttgart (Allemagne), WashTec a une nouvelle fois confirmé son statut de leader du marché en présentant sa vision du lavage automobile de demain. Ou comment la connectivité rime avec la rentabilité.
WashTec solutions digitales
Présent comme de coutume au rendez-vous d’Uniti à Stuttgart, WashTec n’a pas manqué de mettre à nouveau en avant ses solutions digitales. ©WashTec

Fidèle au rendez-vous du salon Uniti organisé fin mai à Stuttgart (Allemagne), Washtec n’a pas manqué de réaffirmer sa vision du lavage automobile de demain : plus digital, plus connecté et plus rentable.

 

L’entreprise d’Augsbourg, qui dispose déjà de plus de 12 000 installations connectées dans le monde, a mis en avant des technologies et des services conçus pour conquérir de nouveaux clients et stimuler la croissance du chiffre d’affaires.

 

Pour la première fois, WashTec a présenté son nouveau JetWash Connect aux côtés d’autres équipements, au sein d’une aire de lavage réalisée en 3D. Avec JetWash Connect, un concept lié au lavage haute pression, l’entreprise allemande redéfinit le lavage automobile en libre-service par le biais d’une conception modulaire et de la connectivité.

 

Ouvrir de nouveaux canaux de vente avec des revenus additionnels

 

Des services digitaux tels que l’application EasyCarWash et la marketplace WashNow illustrent également la manière dont les exploitants peuvent ouvrir de nouveaux canaux de vente et générer des revenus additionnels, sans alourdir leur charge de travail.

 

Dans le cadre d’un partenariat avec WashNow, les clients propriétaires d’une Audi pouvaient ainsi localiser les stations de lavage équipées de matériels WashTec et réserver un lavage directement depuis le système d’infodivertissement de leur véhicule.

 

"Les retours très positifs du salon Uniti, en particulier sur nos solutions digitales, confirment que nous avançons dans la bonne direction, explique Sabine Zimmerer, vice-présidente marketing et communications chez WashTec Cleaning Technology GmbH. Aujourd’hui, les clients attendent des offres de lavage réservables en un clic et utilisables facilement. Avec WashNow, WahTec permet désormais aux exploitants de renforcer leur présence digitale autour de leur offre de lavage, préservant pleinement leur activité".

 

WashTec France a augmenté son chiffre d'affaires de près de 20 % en 2025

 

En parallèle, les produits de lavage conçus par Auwa, marque de WashTec, ne sont pas en reste pour garantir une performance de lavage optimale tout en favorisant une utilisation efficiente des ressources.

 

Ainsi, parmi les produits phares de la gamme figure MagicCare, un produit "effet céramique" destiné aux portiques de lavage, aux tunnels et à la haute pression. Bénéficiant d’une formulation améliorée, il est désormais proposé sous le nom de MagicCare Turbo.

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