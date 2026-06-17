Lavance poursuit son déploiement dans la grande distribution

Pensé pour les sites à fort trafic, le portique S6 de Lavance/Aquarama associe haute cadence, robustesse et qualité de lavage, avec en préambule un prélavage haute pression intégral. Cette solution connectable à distance permet aux exploitants de proposer une expérience performante tout en optimisant la continuité de service et la rentabilité de leur activité.

Grâce à ses programmes personnalisables, à ses performances de séchage et à sa rapidité d’exécution, le S6 répond aux enjeux actuels des espaces de lavage dans la grande distribution : fluidifier le parcours client, diversifier l’offre de services et valoriser durablement le site.

De quoi amener l’enseigne Super U à opter pour cette machine sur son site d’Erquy (22). Avec cette nouvelle installation, le supermarché d’Erquy confirme sa volonté de proposer un service moderne et différenciant, capable de répondre aux exigences des automobilistes en matière de qualité, de confort d’utilisation et de rapidité.

Au-delà des performances techniques, cette réalisation illustre également l’importance croissante accordée à l’intégration esthétique des équipements de lavage. En effet, le design moderne du portique avec son habillage en finition ABS, l’ambiance LED et le rideau de mousse participent pleinement à l’attractivité du site et à la valorisation de l’offre proposée par l’enseigne.

Parallèlement, cette solution permet d’accompagner les exploitants dans le développement de nouveaux relais de chiffre d’affaires. À noter que le S6 est disponible en cinq hauteurs de lavage (de 2,10 à 3,10 m) et en deux largeurs (2,52 ou 2,70 m).