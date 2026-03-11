Christ affine son offre pour les concessionnaires

L'économie d’eau, de produit et la vitesse d’exécution ont été au cœur des préoccupations des ingénieurs allemands de Christ, le fabricant de Memmingen, pour la conception du nouveau portique Neox. En effet, le programme Fast Lavage-Séchage est désormais exécuté en 4 min 30. Pour sa part, le programme Full (HP latérale et prélavage mousse) s’exécute en 5 min 30.

Sur le plan de l’offre, trois packs d’options sont disponibles pour répondre à différents besoins : pack HP roue (85 bars), pour un nettoyage puissant des jantes et des roues, pack prélavage moussant pour une élimination efficace des salissures avant lavage, et pack HP latérale (16 bars) pour un lavage doux des surfaces latérales.

Un portique idéal pour les baies de lavage courtes

Spécialement conçu pour s’intégrer dans des halls compacts, le Neox est proposé avec une hauteur de passage unique de 2 m 05, ce qui permet à 98 % des véhicules courants d’être lavés.

De son côté, la largeur de passage standard chez Christ, de 2 m 55, est conservée. En outre, fini le sabot de positionnement puisqu’avec son système de feux RBB, le Neox optimise au maximum les sept mètres de pistes dont il a besoin pour laver un véhicule.

"Idéal pour les baies courtes, rapide et économique, le Neox est le portique adéquat pour équiper une concession ou un centre de préparation de loueur", souligne Jérôme Jehl, directeur commercial de Christ France. Disponible depuis le 1er mars 2026, le dernier-né de la gamme Christ vient désormais enrichir un catalogue déjà bien fourni en se plaçant en entrée de gamme devant les Cadis, Flux, Alpha, Vega et Titan.