Christ Flux : un nouveau standard pour le lavage automobile sans contact

Publié le 23 septembre 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

En complément de sa gamme de portiques à brosses premium, le fabricant de Memmingen propose désormais sur le marché français le Christ Flux, un produit "touchless" haut de gamme.

Avec le lancement du nouveau portique HP Flux, Christ confirme ses ambitions dans le domaine du sans contact. ©Christ

Selon Christ Wash System, la demande sur le segment très fermé du portique touchless (sans contact) demeure très dynamique et même en plein essor. De quoi décider la société bavaroise à commercialiser sur le marché français son nouveau portique Christ Flux. Basé sur la nouvelle génération de châssis C 17, ce modèle reprend celui du Cadis, avec sa largeur de passage de 2,55 m pour une hauteur de 2,30 m. Ainsi, dans sa configuration française, le Flux est équipé d’un séchage horizontal avec suivi de profil, ainsi que de l’option Silent avec un pivotement de la buse entière de 40° pour un séchage de l’arrière des véhicules plus efficace. D’autres équipements qui seront de série comme les brosses de roues en 21’’ ainsi que le système Foam Splash (cascade de mousse) équiperont ce portique 100 % haute pression. De nouvelles buses FDX Oscijet pour un meilleur nettoyage De son côté, le lavage châssis Christ avec ses deux buses rotatives 85 bars ne change pas. Quant aux rampes haute pression, celles-ci sont désormais équipées des nouvelles buses FDX Oscijet, avec l’avantage d’accentuer le balayage des jets pour un nettoyage optimum sans avoir à créer mécaniquement une oscillation. Une microémulsion de deux chimies différentes équipe également le Flux pour la partie prélavage. Christ réduit le temps de lavage avec le portique C178 Christ propose également sur ce portique un rinçage spécifique via une cire moussante à effet céramique pour les adeptes de cette finition. Pour Jérôme Jehl, responsable commercial France de Christ Wash System : "Le fait de proposer une prestation différente pour le client final fait du Flux le portique idéal en annexe d’un portique à brosses. Un réel atout en mesure de dynamiser un centre de lavage". À noter que ce portique sera présenté à la mi-octobre sur le stand Christ (hall 3 D045) d’Equip Auto, à l’instar du modèle Alpha, un portique trois brosses doté d’un prélavage HP puissant.

