Christ réduit le temps de lavage avec le portique C178

Dans la lignée technologique du Vega, le fabricant de Memmingen lance un nouveau portique hybride haut de gamme répondant au nom de code C178. La machine de Christ se distingue par son programme express qui met l’accent sur le séchage.

Bénéficiant de la signature "Blade" désormais chère à Christ, le tout nouveau portique hybride C178 a été développé en reprenant certaines technologies du Vega. ©Christ

Destiné à remplacer à court terme les modèles C162 et C168, comme l’indique Jérôme Jehl, responsable commercial France d’Otto Christ AG, le tout nouveau portique hybride C178 de Christ a été développé sur la base de la machine C170. Il reprend surtout bon nombre de technologies propres au Vega, le pilier de la gamme Premium Christ. Néanmoins, les modèles Alpha et Cadis demeurent au catalogue, en plus de nouvelles variantes (la gamme Flex).

Proposé avec deux versions de programme, avec contact (lavage à brosses) ou sans contact via le prélavage et la haute pression (quatre pompes HP), ce nouveau portique se distingue surtout par son programme express qui s’appuie sur la phase de lavage à l’aller et de séchage au retour.

En effet, par rapport au modèle C170, le C178 dispose de deux moteurs de séchage latéraux supplémentaires (six moteurs en tout) qui permettent de gagner du temps sur un lavage complet. En outre, du côté de la qualité de la prestation lors des programmes 100 % "Touch Less", un double passage d’un prélavage baptisé "Micro Emulsion" permet d’obtenir un résultat impeccable.

Concernant la phase de lavage, la haute pression supérieure est dotée d’un suivi de profil en mesure d’atteindre la zone située sous le pare-chocs du véhicule, tandis que le jet latéral est fixe avec des buses Oscijet FDX. Ces buses, répondant également au qualificatif de "pendulaires", fonctionnent sur le principe des oscillateurs fluidiques, c’est-à-dire en créant d’elles-mêmes une oscillation, sans rajout de pièces mobiles.

Enfin, le C178 dispose du traditionnel bandeau lumineux bleu cher à la nouvelle génération de machines Christ, dénommée Blade, et du rideau de mousse (Foam Splash) en mesure d’assurer le spectacle. Doté également d’un dispositif d’aspersion de mousse pour les jantes (dissolution de la poussière de freinage), ce portique autorise une largeur de passage de 2,55 m et une hauteur de 2,30 m à 2,70 m.