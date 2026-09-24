Menu
fermer
S'abonner
Services

Lavance muscle son offre de lavage sans contact

Publié le 24 septembre 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Avec le lancement du SHP, un nouveau portique sans contact, Lavance répond aux attentes des exploitants souhaitant diversifier leur offre. Doté notamment d'une barrière de photocellules à haute résolution pour un scan précis du véhicule, cet équipement intègre également les solutions connectées du groupe.
Lavance portique sans contact
Le nouveau portique de lavage SHP sans contact vient enrichir la gamme Lavance by Aquarama. Une nécessité face aux produits d’une concurrence déjà bien établie sur ce marché atypique. ©Lavance

Lavance enrichit sa gamme "Lavance by Aquarama" avec le lancement du SHP, un nouveau portique de lavage sans contact. Conçu pour répondre aux attentes des exploitants souhaitant diversifier leur offre et également se différencier de la concurrence, ce portique full haute pression se distingue par plusieurs innovations. Équipé d'une barrière de photocellules à haute résolution, il réalise un scan précis du véhicule, permettant d’adapter le lavage au profil du véhicule et de maîtriser les consommations d’eau, d’électricité et de produits chimiques.

 

Le SHP se distingue également par sa haute pression de toit rotative à 200°, en mesure de suivre les différentes silhouettes de véhicules pour garantir un nettoyage homogène sur l’ensemble de la carrosserie. Celle-ci est associée à la fonction exclusive Spoiler Wash, qui assure le nettoyage des zones difficiles d’accès sous les ailerons arrière, et aux rotabuses intégrées aux rampes haute pression latérales et supérieures.

 

Lavance poursuit son déploiement dans la grande distribution

 

En outre, pour renforcer encore son efficacité, le portique SHP intègre un groupe de distribution de produits chimiques à double rampe de buses, permettant une pulvérisation indépendante à l’avant et à l’arrière du véhicule. Il bénéficie également d’un système de séchage avec suivi de profil basculant trois positions, une fonctionnalité premium qui adapte automatiquement l'angle de séchage au profil du véhicule.

 

Comme l'ensemble des équipements Lavance by Aquarama, le portique de lavage SHP intègre les solutions connectées LavControl, LavAccess et LavConnect, permettant aux exploitants de piloter leurs installations, de suivre leur activité et de faciliter les opérations de maintenance à distance. Enfin, ce portique est compatible avec les solutions de recyclage et de traitement des eaux proposées par Lavance.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Le réseau Éléphant Bleu sur la voie du développement durable

Le réseau Éléphant Bleu sur la voie du développement durable

Flowey lance un nettoyant dédié aux capteurs des installations de lavage automobile

Flowey lance un nettoyant dédié aux capteurs des installations de lavage automobile

CKsquare enrichit le nettoyage automobile avec un aspirateur multiservice

CKsquare enrichit le nettoyage automobile avec un aspirateur multiservice

Kärcher booste le lavage haute pression

Kärcher booste le lavage haute pression

WashTec franchit le cap du 1 500e portique SmartCare produit

WashTec franchit le cap du 1 500e portique SmartCare produit

Emic modernise les lave-tapis

Emic modernise les lave-tapis

Laisser un commentaire

cross-circle