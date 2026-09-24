Lavance muscle son offre de lavage sans contact

Lavance enrichit sa gamme "Lavance by Aquarama" avec le lancement du SHP, un nouveau portique de lavage sans contact. Conçu pour répondre aux attentes des exploitants souhaitant diversifier leur offre et également se différencier de la concurrence, ce portique full haute pression se distingue par plusieurs innovations. Équipé d'une barrière de photocellules à haute résolution, il réalise un scan précis du véhicule, permettant d’adapter le lavage au profil du véhicule et de maîtriser les consommations d’eau, d’électricité et de produits chimiques.

Le SHP se distingue également par sa haute pression de toit rotative à 200°, en mesure de suivre les différentes silhouettes de véhicules pour garantir un nettoyage homogène sur l’ensemble de la carrosserie. Celle-ci est associée à la fonction exclusive Spoiler Wash, qui assure le nettoyage des zones difficiles d’accès sous les ailerons arrière, et aux rotabuses intégrées aux rampes haute pression latérales et supérieures.

En outre, pour renforcer encore son efficacité, le portique SHP intègre un groupe de distribution de produits chimiques à double rampe de buses, permettant une pulvérisation indépendante à l’avant et à l’arrière du véhicule. Il bénéficie également d’un système de séchage avec suivi de profil basculant trois positions, une fonctionnalité premium qui adapte automatiquement l'angle de séchage au profil du véhicule.

Comme l'ensemble des équipements Lavance by Aquarama, le portique de lavage SHP intègre les solutions connectées LavControl, LavAccess et LavConnect, permettant aux exploitants de piloter leurs installations, de suivre leur activité et de faciliter les opérations de maintenance à distance. Enfin, ce portique est compatible avec les solutions de recyclage et de traitement des eaux proposées par Lavance.