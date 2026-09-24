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Emic modernise les lave-tapis

Publié le 24 septembre 2026

Par Marc David
2 min de lecture
La marque du groupe Lavance complète son offre d’équipements pour stations de lavage avec le lave-tapis Cubix. Cette solution d'Emic a été conçue pour apporter un service à forte valeur ajoutée aux utilisateurs tout en renforçant l’attractivité des espaces de nettoyage automobile.
Emic lave-tapis
Doté d’un fonctionnement intuitif, le nouveau lave-tapis Cubix reprend les standards de la gamme Cubix chère à Emic. ©Emic

Face à des automobilistes toujours plus attentifs à la propreté de leur véhicule, y compris de l’habitacle, le nouveau lave-tapis Cubix d’Emic répond à un besoin concret : nettoyer efficacement les tapis de sol grâce à un procédé automatisé rapide et performant.

 

Intégré à l’univers Cubix cher à la marque du groupe Lavance, il reprend les codes qui font le succès de la gamme : design moderne, robustesse, simplicité d’utilisation et connectivité avancée.

 

Dans la pratique, le lave-tapis Cubix assure le dépoussiérage et le nettoyage automatique des tapis de sol en quelques instants. Son fonctionnement intuitif permet aux utilisateurs de bénéficier d’un résultat rapide et homogène, contribuant à une expérience de lavage plus complète.

 

Pour les exploitants, cet équipement constitue un véritable levier de différenciation dans la mesure où il permet d’enrichir l’offre de services proposée sur leur site, d’augmenter l’attractivité de la station et de valoriser leur image grâce à un équipement premium, moderne et durable.

 

Comment Emic veut aider les centres de lavage à gagner en fréquentation

 

Une offre promotionnelle sur la gamme Cubix

 

Outre le fait d’éliminer efficacement la poussière et les salissures dans le cadre d’une utilisation accessible à tous, ce périphérique, fabriqué en France comme les autres produits de la gamme, dispose d’autres atouts comme son design premium avec une structure robuste adaptée à une utilisation intensive. De quoi réussir une intégration harmonieuse dans les espaces de lavage modernes. Mais surtout, cet équipement connecté simplifie le suivi de l’exploitation et de la maintenance.

 

Parallèlement à cette nouveauté, et ceci pour accompagner les professionnels dans leurs projets d’équipement, de renouvellement ou de développement de leur station de lavage, Emic lance une offre spéciale sur sa gamme Cubix (bornes multiservices, aspirateur, gonfleur, parfumeur, distributeur de lave-glace, etc.).

 

Jusqu’au 30 octobre 2026, les exploitants peuvent acheter un, deux ou plusieurs périphériques Cubix et bénéficier d’une remise exceptionnelle, dans la limite des 50 premiers périphériques commandés.

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