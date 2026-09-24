Flowey lance un nettoyant dédié aux capteurs des installations de lavage automobile

Développé par Flowey, T66 Senso Clear est un nettoyant d’aspect physique rose spécialement développé pour l’entretien des capteurs photoélectriques et des systèmes de détection, notamment dans les installations de lavage automobile.

Disponible en flacon de 500 ml, il élimine rapidement les résidus de calcaire, de détergent et autres salissures, sans laisser de traces. Son film protecteur limite également le dépôt des salissures et contribue ainsi au fonctionnement optimal des systèmes de détection.

Sur le plan pratique, le fabricant luxembourgeois conseille de ne pas appliquer le produit sur des surfaces chaudes. Ainsi, en cas de forte chaleur, il est conseillé d’humidifier d’abord la surface.

Ensuite, il suffit de le pulvériser et de le laisser agir une à deux minutes, puis de frotter si besoin à l’aide d’une microfibre avant d’effectuer un rinçage à l’eau. À noter que ce nettoyant est réservé à un usage professionnel, comme la plupart des produits Flowey.