CKsquare enrichit le nettoyage automobile avec un aspirateur multiservice

Fabricant de bornes de paiement depuis 20 ans et opérateur des services associés, CKsquare complète son offre en proposant un nouvel aspirateur AS01. Avec ce périphérique complémentaire, l’idée n’était pas de concevoir un simple aspirateur, mais plutôt un équipement multiservice, capable de s’intégrer facilement dans l’environnement des stations de lavage et de proposer plusieurs services autour de l’entretien intérieur du véhicule.

Outre l’aspiration, cet équipement peut aussi intégrer, selon les besoins du client, un parfumeur, une soufflette, un souffleur ou encore un gonfleur. Il est entièrement configurable : puissance, alimentation, options, moyens de paiement, connexion à la gestion à distance… L’objectif est que chaque exploitant puisse adapter l’équipement à son site, à sa clientèle et aux services qu’il souhaite proposer.

Une carte électronique compatible avec le logiciel de gestion à distance

Doté d’une structure en inox de 304 L fabriquée dans la tôlerie de St Flour (Cantal), l’AS01 se montre idéal pour un usage intensif en environnement de lavage. Il est disponible en 2,2 kW ou 3 kW, en monophasé ou triphasé, ce qui permet de répondre à toutes les contraintes techniques.

En outre, l’un des points importants concerne la gestion. "L’aspirateur est équipé d’une carte électronique CK, compatible avec notre logiciel de gestion à distance, le Ckwash Manager, explique Mickael Costa, responsable commercial chez CKsquare. L’exploitant peut ainsi retrouver ses bornes et périphériques sur un même serveur, ce qui simplifie le suivi et le pilotage de l’ensemble de la station".

Côté paiement, plusieurs solutions sont possibles : pièces, jetons, carte bancaire sans contact, carte de fidélité MDB ou QR code. Le lecteur QR code permet notamment de lire des tickets d’aspiration vendus ou offerts depuis les bornes principales compatibles CK, ce qui peut être intéressant pour créer des offres commerciales ou fidéliser les clients.

"Avec cet aspirateur, l’objectif est d’apporter une solution robuste, personnalisable et simple à exploiter, tout en permettant aux stations de développer des services additionnels et d’améliorer l’expérience utilisateur", résume Mickael Costa.