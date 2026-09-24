Le réseau Éléphant Bleu sur la voie du développement durable

Le 4 septembre 2026, une centaine de centres Éléphant Bleu avaient portes closes sans la moindre indemnisation financière, dans le cadre de 2 500 jours de fermeture cumulés depuis le premier arrêté de fermeture, le 30 juin dans l’Yonne. Pourtant, l’enseigne ne ménage pas sa peine en agissant sur la consommation d’eau de ses installations.

Ainsi, sur les pistes haute pression caractérisées par un volume d’eau utilisé déjà très bas (60 litres en moyenne), l’installation de variateurs de vitesse permet d’ajuster la pression du jet au juste nécessaire au cours du cycle de lavage. Cette démarche offre une économie d’eau pouvant atteindre 10 % et permet également de diminuer la consommation électrique jusqu’à 50 %, tout en maintenant la qualité de lavage.

Sur le lavage automatique, le travail engagé avec le partenaire fabricant Washtec permet de réduire de 35 % le volume d’eau, soit une économie de 80 litres par lavage. En outre, au sein du réseau, plusieurs solutions de recyclage sont aujourd’hui référencées pour les portiques à brosses, avec un objectif de recyclage d’environ 70 % de l’eau utilisée. L’enseigne travaille notamment avec WashTec, là encore, et ATH.

La station de Laval complètement rénovée

Parallèlement, le réseau Éléphant Bleu confirme son dynamisme avec de nouvelles ouvertures et transformations de centres. Raphaël Douillet en donne un bel exemple. En effet, après cinq mois de travaux réalisés en 2025, le franchisé Éléphant Bleu a mené à bien la reconstruction complète de la station de Laval, à 500 m de sa première station implantée à Saint-Berthevin.

"J’ai ouvert ma première station de lavage à Saint-Berthevin, il y a 16 ans, explique Raphaël Douillet. Depuis dix ans, j’attendais de pouvoir reprendre la station d’en face, à 500 m, sur la commune de Laval. Mon projet était de créer une extension pour fluidifier le trafic et ne plus frustrer mes clients à cause de la trop longue attente. Depuis quatre ans, surtout quand il fait beau, les files peuvent être longues !".

Plus grande qu’à Saint-Berthevin avec pas moins de six pistes de lavage haute pression dont une dédiée aux utilitaires et 4×4, un lavage automatique dernière génération, couvert et fermé, et un espace de nettoyage intérieur avec cinq aspirateurs, la station de Laval dispose d’une forte capacité d’accueil pour recevoir les habitués, les nouveaux clients et désemplir la première station en cas de rush. En outre, cette station a choisi l’option du variateur de pression sur ses pistes pour réduire de 30 % sa consommation d’énergie.

Un projet familial à Viry-Noureuil

Mention spéciale également pour la famille Millot, dont l’histoire avec Éléphant Bleu remonte à 1987 avec l’ouverture de la station de lavage automobile à Condren (Aisne) par François Millot. En 2012, ses filles jumelles Amandine et Marion, alors âgées de 20 ans, reprennent trois des quatre stations de leur père (Condren, Chauny et La Fère).

À 32 ans, Amandine et Marion, infirmières libérales la semaine, se lancent un nouveau challenge avec l’ouverture de leur première véritable station à Viry-Noureuil (02). Transformée, mise aux normes de l’enseigne Éléphant Bleu et ultra-équipée, elle est en activité depuis décembre 2025 et affiche des résultats en progression de 25 %, ceci avec le précieux concours de Pierrick Denneval, conjoint de Marion et gérant des centres depuis 2017.

Totalement rénovée et ultra-équipée avec les technologies du lavage les plus récentes dont un nouveau portique de lavage automatique et une borne tactile avec tous les moyens de paiement acceptés, cette station propose également tous les services de l’enseigne dont la digitalisation des services avec l’Appli permettant le paiement mobile sur tous les périphériques, l’accès à des informations pratiques et promotionnelles dont certaines exclusives.

"Nous avons équipé la nouvelle station de tous les services offrant une expérience de lavage fluide, efficace, variée, innovante et confortable, souligne Pierrick Denneval, gérant des stations. Nous avons encore des projets d’amélioration en couvrant l’espace de lavage intérieur et en installant un nettoyeur de siège".