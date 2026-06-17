Éléphant Bleu renforce son ancrage à Noirmoutier

Il y a 45 ans, Stéphane Durand découvrait Noirmoutier en tant que vacancier. Aujourd’hui, il concrétise son attachement à l’île vendéenne en reprenant en 2024 les deux seules stations de lavage automobile du territoire, à la Guérinière et l’Épine.

Une reprise basée sur l’expérience puisque notre homme s’est lancé dans le lavage il y a 27 ans, d’abord à Paris (quatre stations Éléphant Bleu), puis à Marseille (un centre). Son ambition : proposer aux habitants et professionnels de l’île une offre de lavage plus moderne, plus confortable et attentive aux enjeux environnementaux.

Il aura fallu deux ans à Stéphane Durand pour rénover les deux centres et les mettre en conformité avec le standard de qualité de l’enseigne Éléphant Bleu. Si la superficie de La Guérinière laisse plus de possibilités, les deux centres, à 4 km de distance, offrent le même niveau de prestation premium, 7/7 jours, 24/24h.

La station de L’Épine dispose de trois postes de lavage avec un nouveau portique Istobal M’Wash 3 et deux pistes haute pression, d’un espace de nettoyage intérieur avec deux aspirateurs.

Service de nettoyage intérieur et lavage extérieur à la carte

La station de La Guérinière, inaugurée en mai 2026, en propose autant, avec un lavage automatique supplémentaire (soit deux portiques du même type que ceux de la station de L’Épine) et plusieurs services connexes : lave-tapis, distributeur de parfums et de lingettes, gonfleur, distributeur de boissons chaudes et froides et, nouvel argument, prestations de lavage à la carte.

Il s’agit ici d’un service de nettoyage intérieur et lavage extérieur à la carte développé à l’initiative de Stéphane Durand, indépendamment de l’offre nationale Éléphant Bleu. Celui-ci s’adresse aux automobilistes recherchant un entretien plus approfondi de leur véhicule.

En outre, pour répondre aux attentes des professionnels, les stations acceptent les cartes multiservices, Edenred, DKV, Bump, et également la carte pro Éléphant Bleu. "À Noirmoutier, les automobilistes sont particulièrement attentifs à la propreté de leur voiture, note Stéphane Durand. Ils la nettoient régulièrement, une fois par semaine pour les plus passionnés qui ne sont pas rares, et évitent de le faire à domicile, conscients de l’impact environnemental. Les changements de comportement sont nets en été, avec une clientèle plus touristique, davantage attentive au rapport qualité/prix, tandis que l’hiver se concentre sur une clientèle locale plus exigeante. Cette spécificité se traduit par une activité très saisonnière".

Une réserve d’eau de pluie de 100 m3

En accord avec la philosophie de l’enseigne, les deux stations disposent d’équipements qui s’inscrivent dans une logique de maîtrise de la consommation d’eau et d’énergie avec, outre la HP, la récupération et le traitement des eaux de lavage et leurs polluants, ou encore le référencement de produits à empreinte environnementale réduite.

De plus, la station de La Guérinière dispose d’une réserve d’eau de pluie de 100 m3, pour limiter l’utilisation des ressources naturelles. Un projet d’installation de panneaux photovoltaïques est également à l’étude.

De quoi donner l’exemple, d’autant que Stéphane Durand est également membre du comité d’enseigne et représentant des franchisés au sein du réseau Éléphant Bleu. "Arrivé en 1998, Stéphane fait partie des franchisés historiques d’Éléphant Bleu, rappelle Jean-Christophe Rogez, directeur général d'Hypromat. La diversité des profils fait la richesse de notre réseau et Stéphane se distingue par sa capacité de rebond et d’adaptation. Il est l’un des rares à avoir switché d’une région à l’autre, et il a su rester constant dans la réussite, son professionnalisme et son sens de la qualité de service. Il représente les valeurs de l’enseigne et son attachement à la marque est un atout précieux pour le réseau. Son expérience en fait un ambassadeur reconnu de l’enseigne".