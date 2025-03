Voitures d'occasion : Zoomcar signe un accord majeur avec Autorigin

Le 25 mars 2025, l'infomédiaire a fait évoluer son interface pour intégrer une nouvelle fonctionnalité. Les internautes qui consultent les annonces de voitures d'occasion diffusées sur Zoomcar peuvent désormais commander un rapport d'historique d'Autorigin et ce, sans frais supplémentaire.

Zoomcar a négocié avec Autorigin et supporte l'intégralité des coûts.

Zoomcar a mis en ligne sa nouvelle interface le 25 mars 2025. Elle résulte de la collaboration naissante avec Autorigin, le fournisseur de rapports d'historique de véhicules d'occasion. Un accord rendu officiel qui vise à faire évoluer l'expérience des internautes de passage sur le site de l'infomédiaire.

Dans les faits, certaines annonces de voitures d'occasion donneront la possibilité aux acheteurs de commander un rapport d'historique édité par Autorigin. Au démarrage, ce sont quelque 70 000 annonces qui vont profiter du service. Le volume montera progressivement et Zoomcar estime que 140 000 à 150 000 offres seront concernées à terme.

Effort financier de Zoomcar

Derrière cela, il y a le geste commercial de l'infomédiaire. En effet, Zoomcar prend en charge tous les frais et les internautes recevront les informations sans débourser le moindre euro. "Nous faisons un effort financier colossal, car nous sommes convaincus de l'intérêt d'apporter de la transparence à nos clients", explique au Journal de l'Automobile, Didier-Louis Mahé, directeur général de Zoomcar.

L'initiative de l'infomédiaire, qui ne travaille qu'avec des distributeurs professionnels, a trouvé son origine dans une observation. "Sur un marché où 40 % des voitures comptent plus de quatre propriétaires différents au cours de leur vie et où 15 % présentent un compteur trafiqué, la méfiance règne, rappelle le groupe. Une étude récente révèle que 73 % des Français considèrent l'achat d'un véhicule d'occasion comme compliqué, et 52 % trouvent ce moment plus stressant qu'excitant".

Les rapports commercialisés par Autorigin offrent une vision complète de l'historique du véhicule en couvrant 19 pays européens. Les clients y trouvent la finition exacte selon les critères du constructeur, la valorisation des options, les résultats de contrôle technique, le dernier état de santé connu de la batterie de traction, la sinistralité ou encore les déclarations de vol hors de France.

Depuis que Zoomcar a été repris, fin 2024, par un pool de concessionnaires dont l'identité a été préservée (lire JA 1334), l'infomédiaire multiplie les projets. D'une part, il cherche à gagner en visibilité, comme avec cette campagne de publicité télévisée qui va se prolonger durant toute l'année 2025 et, d'autre part, en profondeur de services. Le directeur général promet d'ailleurs que d'autres lancements sont attendus dans les mois à venir.