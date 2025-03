Leboncoin : des nouveautés pour booster les annonces automobiles

Vidéo, financement, traçabilité des appels… Leboncoin a sorti un lot de nouveautés en 2025 pour apporter plus de solutions aux distributeurs de voitures d'occasion. En filigrane, l'infomédiaire veut prouver sa capacité à accroître la visibilité des annonces.

Le gain de visibilité a été placé au cœur des innovations du site Leboncoin. ©AdobeStock - Romain Talon

Certains l'auront remarqué, l'interface du site Leboncoin a évolué depuis quelques semaines. L'infomédiaire a ajouté une calculatrice qui permet d'estimer le prix des véhicules d'occasion selon des mensualités. Une adjonction dont Olivier Flavier, directeur de la branche automobile du groupe, avait évoqué l'idée il y a près de dix-huit mois dans nos colonnes.

Ce simulateur dépend directement des conditions indiquées par le partenaire financier du distributeur à l'origine de l'annonce. Les taux pratiqués sont mis à jour chaque mois. "Nous sommes accrédités pour formuler des offres de financement, mais nous souhaitons que cela passe par les distributeurs qui tirent une partie de leur rentabilité avec ces produits périphériques", explique Olivier Flavier. Il rejoint en cela les vues de son concurrent Heycar, par exemple.

À ce jour, CGI Finance est le seul établissement à s'être associé à cette initiative. Ce qui a cependant ouvert la porte à Autosphere Financement, Hyundai Capital France et Kia Finance, soit les coentreprises impliquant la filiale de la Société Générale. Leboncoin peut également proposer une solution avec Cetelem pour les professionnels n'ayant aucun accord. Des discussions auraient lieu avec des captives de constructeurs, selon nos informations.

Des nouvelles options de visibilité

Cette nouveauté s'accompagne d'autres actualités pour Leboncoin. Dans un souci d'accroissement de la visibilité des annonces de voitures d'occasion, l'infomédiaire a repensé ses fameux packs et leur contenu. "Nous œuvrons pour maximiser la rotation des stocks", résume Olivier Flavier.

Les distributeurs pourront opter pour un carrousel permettant d'afficher plusieurs annonces de leur choix. Ils auront aussi accès à l'option Supersmartbump, soit un mécanisme reposant sur l'intelligence artificielle dont le but est de remonter les annonces en fonction de leur pertinence par rapport aux recherches des internautes.

Mais la véritable originalité du millésime 2025 concerne la vidéo. Leboncoin autorise désormais l'intégration de contenus audiovisuels pour les annonces de véhicules d'occasion. Ce qui ne pouvait se faire que dans la rubrique immobilière jusqu'à présent. À noter que l'infomédiaire réserve ce privilège aux professionnels pour minimiser le nécessaire travail de modération.

En pratique, les distributeurs doivent réaliser leur vidéo et la télécharger sur YouTube. Puis, ils ajoutent le lien dans leur annonce. Ce n'est pas la méthode la plus fluide au regard des outils des solutions existantes, mais Leboncoin a au moins pris la peine de développer un module qui supprime automatiquement les publicités pour ne pas perturber le visionnage.

Meilleur suivi des leads téléphoniques

En janvier dernier, la plateforme s'est dotée d'une solution de traçage des appels. Elle informe automatiquement le point de vente de l'origine du contact entrant. Cela se complète d'une interface de supervision afin que les responsables des boutiques suivent des indicateurs clés sur le traitement des appels. "Après deux mois, à titre d'exemple, il apparaît que 40 % des sollicitations ne sont pas prises en charge, ce qui nuit à notre image, soulève Olivier Flavier. Il nous fallait donc accompagner les revendeurs".

Il est aussi question d'accompagnement avec Sonar Pricing. Cet outil né de l'utilisation de l'IA se concentre sur le positionnement tarifaire à adopter. Pour faire ses recommandations, le système analyse les prix réels de transaction au cours des six derniers mois, interprète la tendance et mesure l'appétence des consommateurs. À terme, il sera question de suggérer de manière dynamique des véhicules à entrer en stock, dont les ventes seront rapides et profitables, à l'instar de Pilot Trends chez La Centrale.