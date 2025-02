Intelligence artificielle : La Centrale sort une solution d'optimisation d'approvisionnement

Choisir au mieux les véhicules d'occasion à intégrer dans les stocks, voilà ce que La Centrale promet aux distributeurs avec son outil Pilot Trends, lancé en janvier 2025. Pour délivrer la prestation, l'infomédiaire a développé une technologie d'analyse des données en circulation.

Avec Pilot Trends, La Centrale complète le service apporté par Pilot Price pour gérer les stocks et les tarifs. ©Le Journal de l'Automobile

La suite logicielle s'enrichit du côté du groupe La Centrale. La plateforme de diffusion des annonces de voitures d'occasion a annoncé le lancement de Pilot Trends. Cet outil doué d'une certaine forme d'intelligence artificielle a vocation à aider les distributeurs à optimiser l'approvisionnement de leurs parcs.

Il a fallu plusieurs mois pour mettre au point la mécanique. Pilot Trends carbure aux données de marché. Elles permettent aux algorithmes de décrypter les grandes tendances de consommation afin d'ajuster au mieux l'offre à la réelle demande, le tout dans un environnement concurrentiel mouvant.

Plus concrètement, l'intelligence artificielle développée par La Centrale analyse l'état du marché au cours du dernier mois écoulé, elle passe en revue les annonces de voitures d'occasion à un instant précis et prend en compte les statistiques de fréquentation des internautes. Les évolutions de prix font aussi partie de l'équation.

Prédictions de l'atteinte des résultats

Aux yeux de l'utilisateur, Pilot Trends prend alors l'aspect d'une interface au travers de laquelle les distributeurs identifient les modèles de véhicules ayant le meilleur potentiel de rotation et de marge sur le marché de la revente d'occasion. "Avec Pilot Trends, nous leur donnons les moyens de prendre des décisions éclairées, de maximiser leurs marges et de répondre plus efficacement aux attentes de leurs clients", argue Antoine Despujols, directeur marketing BtoB de La Centrale.

En matière de prédictivité, cette nouvelle solution peut faire une estimation des chances d'atteinte d'objectif. À titre d'exemple, le distributeur de voitures d'occasion fixera un délai maximum pour écouler un lot ou encore un volume d'affaires minimum. Le système ajustera ses recommandations en fonction. À l'avenir, Pilot Trends devrait ajouter une fonction inspirée de la grande distribution, celle d'organiser l'allocation des produits par point de vente en fonction du potentiel commercial.

Il lui faudrait cependant avoir la capacité d'incorporer des éléments additionnels. Les retours de location peuvent être partiellement anticipés par programmes informatiques d'acteurs du marché. En s'octroyant de la visibilité sur les possibles arrivages massifs de véhicules de grande diffusion au sein des flottes, Pilot Trends pourrait éviter des déconvenues aux revendeurs.

À l'échelle du catalogue de La Centrale, il s'agit du deuxième chapitre. Il y a quelques mois, le groupe présidé par Philippe Chainieux a lancé Pilot Price, l'interface d'aide à la définition du prix de revente. Pilot Trends ajoute une brique servicielle. Le tout sera complété par Pilot Performance. Avec ce dernier élément, l'infomédiaire s'attaque à la gestion optimale des leads en fonction de leur pertinence.