Virginie de Pierrepont élue Femme de l’année 2026 par Wave

Quelques mois après son élection à la présidence de Mobilians, Virginie de Pierrepont reçoit une nouvelle distinction. L’association Wave Les Elles de l’Auto lui a décerné le titre de Femme de l’année 2026, à l’issue d’un vote d’un jury composé de 19 journalistes spécialisés dans l’automobile. Cette récompense vient saluer un parcours qui l’a conduite de l’après-vente automobile à la tête de la principale organisation professionnelle des services de l’automobile. Le 24 juin 2026, Virginie de Pierrepont devenait la première femme à présider Mobilians, élue dès le premier tour avec près de 65 % des suffrages. Elle succédait alors à Francis Bartholomé, qui occupait cette fonction depuis douze ans.

De l’après-vente à la présidence de Mobilians

Son parcours professionnel débute chez PSA, dans les métiers de l’après-vente. Au début des années 2000, elle devient la première femme cheffe après-vente au sein des réseaux Peugeot. En 2005, elle franchit une nouvelle étape en rachetant avec son mari une concession Peugeot, à partir de laquelle ils développeront un groupe de distribution dont elle demeure coactionnaire. Parallèlement à ses activités entrepreneuriales, elle s'investit dans la représentation professionnelle. D'abord au sein du Groupement des concessionnaires automobiles Peugeot (GCAP), puis chez Mobilians, dont elle devient première vice-présidente sous la précédente mandature.

Mais c'est également son action à la tête de l'organisme de formation de la branche qui a retenu l'attention du jury. Nommée présidente du GNFA en 2019, puis directrice générale en 2022, elle en pilote le redressement alors que la structure traverse d'importantes difficultés financières. Une transformation qui s'accompagne d'un changement d'identité, l'organisme devenant Mobipolis.

Une présidence placée sous le signe du changement

Lors de sa campagne pour la présidence de Mobilians, Virginie de Pierrepont avait défendu une ligne résumée par une formule : "la continuité dans les valeurs, mais la rupture dans les méthodes". Elle entend aujourd'hui faire évoluer l'organisation professionnelle d'une logique d'influence vers une logique de résultats. Une ambition qui intervient à un moment particulièrement délicat pour les entreprises des services de l'automobile, confrontées à la faiblesse du marché, à la pression sur les marges et aux transformations liées à l'électrification et à la digitalisation.

"J'ai placé l'accompagnement des entreprises au cœur de mon mandat, qui sera guidé par trois grands principes d'action, que sont la transparence, l'exemplarité et le collectif", rappelle Virginie de Pierrepont à l'occasion de cette distinction. La dirigeante souhaite également faire de ce prix un symbole pour les femmes de la filière. "Je suis profondément convaincue que la diversité des talents et des parcours constitue une richesse et un formidable levier de performance et d'innovation", affirme-t-elle.

Le prix de la Femme de l'année 2026 lui sera remis le 5 novembre 2026, lors des 18es Rencontres annuelles de Wave Les Elles de l'Auto, organisées au Pavillon Royal, à Paris. Paula Fabregat-Andreu, directrice des projets design de Renault et Femme de l'année 2024, lui remettra cette distinction.