Sandra AI annonce l'arrêt de ses activités en Europe
Publié le 4 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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2 min de lecture
La jeune entreprise spécialisée dans les agents conversationnels pour les concessions automobiles a informé ses clients de la cessation prochaine de ses activités en Europe.
Sandra AI a fait partie des premières entreprises à s'être positionnées sur le marché des agents conversationnels destinés à la distribution automobile. ©Site Internet de Sandra AI
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