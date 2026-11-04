Sandra AI annonce l'arrêt de ses activités en Europe

Publié le 4 novembre 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

La jeune entreprise spécialisée dans les agents conversationnels pour les concessions automobiles a informé ses clients de la cessation prochaine de ses activités en Europe.

Sandra AI a fait partie des premières entreprises à s'être positionnées sur le marché des agents conversationnels destinés à la distribution automobile. ©Site Internet de Sandra AI

C'est un coup d'arrêt pour Sandra AI. La start-up, qui avait multiplié les annonces commerciales ces derniers mois auprès des groupes de distribution automobile, s'apprête à cesser ses activités en Europe. Selon nos informations, les clients de l'entreprise ont été informés de cette décision et de l'impossibilité de poursuivre l'exécution de leurs contrats au-delà de février 2027.

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