Quels VO électrifiés ont le meilleur potentiel de rotation ?

Indicata a publié son rapport mensuel de l'attractivité des véhicules électriques et hybrides d'occasion. Deux marques dominent les classements.

Indicata mesure son MDS, l'indicateur d'attractivité des voitures d'occasion, en jours de rotation. ©Tesla

Dans un monde de la distribution automobile où la rotation des voitures d'occasion cristallise toutes les craintes, Indicata livre un aperçu des délais moyens nécessaires à la revente de modèles électrifiés. Pour établir un classement par catégorie d'énergie, la société d'analyse de données de marché se fonde sur son indicateur, le MDS (Market day supply), soit une unité de mesure de la désirabilité, calculée en jours.

Au rayon des voitures électriques d'occasion, la Peugeot 3008 et la BMW i4 affichent un MDS de respectivement 65,6 et 67,9 jours. Sur le podium de cette catégorie se trouvent la Tesla Model Y (45,7 jours), sa petite sœur la Model 3 (55,4 jours) et la Mini (57,4 jours), selon l'étude statistique d'Indicata.

Du côté des hybrides, il n'y a pas de surprise. Toyota écrase la concurrence. Prenons d'abord les hybrides non rechargeables. Si les Hyundai Tucson (36,4 jours) et le Renault Rafale (36,9 jours) sortent des performances honorables, les Toyota RAV4 (29,7 jours), Yaris (31,2 jours) et Yaris Cross (33,4 jours) tournent plus vite.

La marque japonaise ne place qu'un modèle dans le haut du classement des hybrides rechargeables. Mais la Toyota Rav4 fait une réelle différence avec la concurrence. Le SUV est donné à 40,4 jours de MDS par Indicata. Deuxième, le Mercedes GLA pointe à 48,5 jours, devançant tout juste le Hyundai Tucson (49 jours). Les BMW X1 (51,1 jours) et l'Audi Q8 (51,8 jours) complètent le top 5.