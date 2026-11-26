Avec l’acquisition d’Intelligent Motoring et de sa marque MotorEasy, Opteven assoit sa présence au Royaume-Uni. Le garantisseur s’impose ainsi comme un acteur de poids au niveau européen.

Opteven poursuit son expansion européenne avec le rachat d’Intelligent Motoring. ©AdobeStock-JePons

Opteven franchit une nouvelle étape dans son expansion européenne. Après les acquisitions de Multipart en Allemagne en juin 2024, de Garanzia Mec en Italie en mars 2025 et de Conexão Garantias au Portugal en décembre 2025, l’entreprise lyonnaise procède au rachat d'Intelligent Motoring, une entreprise britannique spécialisée dans les services et les solutions digitales destinés à l’automobile.

Cette société propose une large gamme de solutions dédiées à la protection, à l’entretien et à la gestion des véhicules. Elle est surtout connue outre-Manche pour sa marque grand public MotorEasy. Selon Opteven, spécialiste de la garantie panne mécanique, de l'assistance et des services d'entretien automobile, cette entité compte plus de deux millions de comptes membres et plus de trois millions de véhicules gérés.

Pour Jean Matthieu Biseau, président d’Opteven, cette opération permet d’associer "notre envergure européenne à l’expertise d’Intelligent Motoring sur le marché des particuliers et à sa maîtrise des technologies digitales. La complémentarité de nos savoir-faire et le talent de nos équipes respectives nous permettront d’enrichir notre offre auprès de nos partenaires professionnels au Royaume-Uni et d’accélérer notre développement auprès des particuliers".

Sur la cible des clients professionnels, Opteven estime que la plateforme technologique IM Connect d’Intelligent Motoring permettra aux partenaires d’intégrer des services automobiles à leurs parcours clients digitaux ou de proposer des solutions en marque blanche ou en cobranding.

L’objectif d’Opteven n’est pas de cantonner le développement d’Intelligent Motoring à son pays d’origine. Le garantisseur entend bien lui donner accès à ses différents marchés européens. Il est toutefois précisé qu’Intelligent Motoring poursuivra ses activités avec ses équipes et son management actuels, sans changement pour ses clients et partenaires.

Pour Opteven, cette acquisition se traduira bientôt dans les comptes. L’entreprise réalise pour l’heure 345 millions d’euros de chiffre d’affaires et dispose d’un réseau de plus de 20 000 distributeurs automobiles en Europe.