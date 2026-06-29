Occasion : Autobiz sort une solution d'aide à la tarification BtoB

Deux décennies de données au service d'une nouvelle prestation. Voilà comment résumer le service déployé à compter de cet été par Autobiz. La société d'analyse de marché automobile a dévoilé, le 25 juin 2026, le lancement d'une fonctionnalité qui aidera les utilisateurs à optimiser leurs actions de remarketing de véhicules d'occasion.

Concrètement, Autobiz parle d'un module d'intelligence tarifaire. Ce qui revient à dire que l'outil se fonde sur des statistiques et des éléments de contextualisation de marché pour s'assurer de pousser les bons véhicules et de les positionner au bon prix.

"Le marché est devenu de plus en plus dynamique et complexe à analyser. Dans ce contexte, la performance BtoB ne peut plus être évaluée uniquement à travers des références historiques, argue Emmanuel Labi, président d’Autobiz. En combinant intelligence de marché et performance transactionnelle, nous aidons les professionnels à prendre des décisions plus éclairées en matière de remarketing et de gestion des valeurs résiduelles".

Convaincre des concessionnaires

Cette approche a fait des émules. Au premier rang desquels, selon Autobiz, il y aurait une grande société de leasing, qui souhaitait renforcer le suivi de ses valeurs résiduelles, et une maison de vente aux enchères de voitures d'occasion majeure dont les attentes portent sur la compréhension du marché pour identifier des opportunités et affiner la stratégie tarifaire.

La direction d'Autobiz prend le pari que cette solution fraîchement intégrée au catalogue saura attirer des concessionnaires, des enseignes spécifiques au VO, mais également des loueurs, des captives et d'autres acteurs du remarketing. Cela aussi bien en France que dans d'autres pays européens, puisque la fonction est accessible en API depuis les interfaces de l'éditeur.