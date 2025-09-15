Mobil 1 fait fructifier son partenariat avec Porsche

Publié le 15 septembre 2025 ■ Par Marc David ■ 3 min de lecture

Fort de son partenariat de longue date avec la firme de Stuttgart, Mobil 1 se distingue de la concurrence en proposant deux lubrifiants moteur de grade 0W-40. De quoi garantir le niveau de performance des voitures allemandes, y compris dans des conditions extrêmes.

Codéveloppée avec Porsche, l’huile Mobil 1 C40 GT 0W-40 est la seule à bénéficier de l’homologation GT C40 du constructeur allemand. ©Mobil 1

Le marché des huiles moteur pour les véhicules de la marque Porsche s’avère très concurrentiel, notamment pour les spécifications A40 et C40 relatives aux moteurs pré-Euro 7 et Euro 7 équipés de systèmes de traitement des émissions. Là où la plupart des acteurs du secteur proposent deux formulations 5W-40 distinctes pour répondre à ces critères, Mobil 1 se distingue avec un produit unique et polyvalent 100 % synthétique : Mobil 1 ESP x4 0W-40. En fait, une évolution du produit lancée en juin 2017, Mobil 1 ESP x3 0W-40. En plus de répondre aux deux spécifications, Mobil 1 ESP x4 0W-40 offre une protection optimale au démarrage, une propreté des pistons et une résistance au vieillissement accrues dans les conditions extrêmes propres aux moteurs hautes performances. Raison pour laquelle elle convient également à d’autres voitures sportives hautes performances, telles que les Audi RS, Bentley, Lamborghini et Mercedes-Benz répondant aux normes VW 511.00 et MB 229.52. Une homologation exclusive pour l’huile Mobil 1 C40 GT 0W-40 En outre, Mobil 1 ESP x4 0W-40 satisfait également à la toute nouvelle norme de performance API SQ, assurant un contrôle efficace et durable du phénomène LSPI (auto-allumage à basse vitesse et forte charge) dans les moteurs hautes performances équipés de la technologie d’injection directe essence turbo (TGDI). De son côté, Mobil 1 C40 GT 0W-40 est la seule huile moteur à bénéficier d’une homologation exclusive en rapport avec la nouvelle spécification Porsche GT C40. Codéveloppé avec le constructeur allemand, ce lubrifiant haut de gamme utilise une technologie active de modification de friction pour garantir un excellent contrôle de l’usure, une faible friction et une puissance constante. Il a été rigoureusement testé sur des moteurs GT atmosphériques à haut régime, dans des conditions extrêmes, assurant des performances optimales à haute température tout en minimisant le vieillissement de l’huile durant toute sa durée de vie. Batteries : Porsche ne fabriquera plus de cellules Le produit a également réussi l’exigeant test de durabilité Porsche GT, réalisé sur le moteur boxer 4.0L MA275, confirmant sa compatibilité avec les pièces revêtues de DLC (Diamond-Like Carbon), revêtement mince mais extrêmement résistant, employé au niveau de la distribution. Coté applications, Mobil 1 C40 GT 0W-40 convient parfaitement aux modèles Porsche 911 (Type 992.2) depuis 2024, GT3, GT3 Touring (depuis 2025), ou encore Porsche 718 (Type 982) 2024-2025, GT4 RS, Spyder RS. Pour rappel, Porsche a fait le choix de Mobil 1™ comme huile de première monte depuis 1996.

