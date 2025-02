Les Français se sont-ils vraiment plus intéressés aux voitures neuves en décembre ?

Autobiz inaugure un baromètre dédié aux leads. Cette étude du comportement des internautes montre que le nombre de contacts avec les marques automobiles a augmenté entre décembre 2023 et 2024. Mais la France n'est pas la meilleure élève en Europe.

En Europe, le nombre de leads digitaux a augmenté de 12 % entre décembre 2023 et 2024, selon Autobiz. ©Le Journal de l'Automobile

Les sites internet de toutes les marques automobiles représentées en France ont généré autour de 95 100 leads digitaux en décembre 2024. Cette statistique sort tout droit de l'étude partagée par Autobiz en avant-première pour Le Journal de l'Automobile. Elle révèle qu'en comparaison à l'année précédente, le volume a augmenté de 7,7 %.

Le marché a aussi mieux résisté aux effets de saisonnalité. Habituellement, une décrue du nombre de leads générés s'observe entre novembre et décembre. En 2023, ce phénomène avait conduit à une baisse de -11,9 % des opportunités commerciales. En 2024, les marques ont perdu "seulement" 3,2 % de leads entre les deux derniers mois de l'année.

Toujours en se fondant sur les informations de Google Trends, SimilarWeb et de ses propres sites de génération de leads actifs, Autobiz souligne par ailleurs que le mois de décembre a particulièrement été favorable à Skoda, Mercedes et Audi. Dans cet ordre respectif, ces marques ont enregistré les progressions les plus nettes du nombre de leads par rapport à novembre.

L'Espagne a fini en trombe

Avec près de 8 % d'augmentation du nombre de leads pour des voitures neuves, la France ne brille pas tant que cela. Avec un cumul de quelque 648 100 contacts recensés, l'Europe des cinq premiers marchés (dont le Royaume-Uni) a grimpé de 12,3 % sur un an. Un contexte qui profité avant tout à Audi, Mercedes et Peugeot.

L'Espagne a été le pays le plus porteur. Crédité de 56 700 leads, ce marché a amélioré de 25 % sa performance de l'année précédente. Aussi, comme les aides à l'achat allaient s'arrêter, le niveau est resté pratiquement le même entre novembre et décembre, déjouant l'effet de saisonnalité. Les potentiels clients ont nettement augmenté leurs passages chez Ford, Dacia et Kia.

La dynamique continentale doit aussi beaucoup à la hausse de 15 % au Royaume-Uni. En revanche, l'Allemagne et l'Italie ont été bien en dessous de la moyenne (+7 %). De l'autre côté des Alpes, il a été dénombré autour de 65 300 leads. Autobiz indique que, d'une année à l'autre, Volkswagen, Peugeot et Toyota ont tout particulièrement fait mieux en la matière.

Une nouveauté au catalogue

Ce nouveau baromètre a été édité par Autobiz à l'occasion d'un lancement commercial. La société de statistiques de marché propose, à compter du mois de février 2025, AutobizDigital, une solution de supervision des ventes VN et VO omnicanales.

Cette suite logicielle, appartenant au registre de la gestion de la relation client, a vocation à favoriser la génération de leads qualifiés, à simplifier le processus de reprise en ligne et à optimiser les écosystèmes digitaux. Cela vient s'ajouter aux autres produits du catalogue de la filiale de Stellantis qui intervient dans 22 pays européens.