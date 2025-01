L'Espagne repasse la barre du million de voitures neuves livrées

Comme un trait tiré sur les effets durables de la pandémie, le nombre de voitures neuves immatriculées en Espagne a franchi le cap du million d'unités en 2024. La bonne tenue du canal des particuliers n'est pas étrangère à la croissance générale de 7,1 %.

1 016 885 voitures neuves ont été immatriculées en 2024 en Espagne, dont 38,6 % de HEV. ©Le Journal de l'Automobile

Une page s'est peut-être tournée en Espagne. Le marché des voitures neuves a dépassé le million d'unités en 2024. Une barre qui n'avait pas été franchie depuis que la pandémie de Covid-19 a bouleversé l'industrie automobile en 2020. Ce dont les représentants des associations de distributeurs et de constructeurs n'ont pas manqué de se féliciter à l'annonce des résultats annuels.

Au total, pour être précis, 1 016 885 voitures neuves ont été immatriculées en 2024 en Espagne. Le pays a amélioré son score de 7,1 % par rapport à l'année précédente. En cela, il a été bien aidé par le mois de décembre, durant lequel 105 346 voitures ont pris la route, soit +28,8 % en comparaison à 2023.

Merci aux particuliers et aux loueurs

Il faut mettre en avant l'excellente dynamique du canal des particuliers. En ajoutant près de 49 270 unités en décembre (+27,8 %), il a terminé à plus de 456 930 livraisons, soit 8,9 % de mieux que l'année précédente.

Dans le même temps, les loueurs ont fait exploser les compteurs. Ils ont pris possession de quelque 186 130 voitures (+36,8 %). Sur le seul mois de décembre, probablement par volonté d'anticipation des évolutions de la réglementation, ils ont accusé livraison de 15 850 voitures, soit bien plus du double qu'un an auparavant (+119,4 %).

À l'inverse, le marché espagnol des voitures neuves a subi la loi des stratégies d'entreprise. Bien que le volume ait fait un bond de 11,7 % en décembre, à 40 226 unités, la tendance de l'année est à la baisse de 5,1 % (373 826 unités).

Les hybrides prennent le pouvoir

Dans un pays dominé par Toyota (86 000 unités), Volkswagen (60 100 unités) et Seat (58 000 unités), les moteurs hybrides non rechargeables ont pris l'ascendant. Ce choix technologique a été fait par 38,6 % des clients, contre 37,2 % d'acheteurs de moteurs à essence. Les voitures diesel (9,5 %) ont été plus anecdotiques en 2024.

Au rayon des voitures rechargeables, les PHEV et les voitures électriques ont cumulé 117 255 livraisons en 2024, soit 0,5 % de plus que l'an passé. Les premières ont séduit 5,6 % des clients espagnols (58 580 unités ; -5,8 %), tandis que les secondes ont concerné 5,8 % des bons de commande (58 675 unités ; +48,2 %). Ces deux alternatives revendiquent ainsi une part de 11,6 % dans les ventes, soit 0,4 point de moins que l'année précédente.

Les associations professionnelles ne boudent pas leur plaisir pour autant. Et pour cause, les émissions moyennes de CO2 des voitures particulières vendues en 2024 ont diminué de 0,5 % par rapport à l'année d'avant. Selon les données officielles, elles se sont établies à 116,4 grammes par kilomètre.